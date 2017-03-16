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Dünya
Deutsche Welle

Almanya ve Fransa’dan “Nazi” tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye tarafından yapılan Nazi benzetmelerinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

16 Mart 2017 20:12

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel ve Hollande'ın perşembe günü konuyla ilgili bir telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Sözcü, iki liderin "Almanya ve diğer ülkelere yapılan Nasyonal Sosyalizm benzetmelerinin ve diğer aşağılayıcı açıklamaların kabul edilemez olduğu” hususunda ortak görüşe sahip olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande görüşmede Fransa'nın Nazi ya da faşist nitelemesi yapılan Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Merkel ve Hollande anayasa değişiklik referandumuyla ilgili Türk siyasetçilerin yapacağı etkinliklere izin verilmesi konusunda mutabık kaldı. Bunun önkoşullara ve yönergelere titiz bir biçimde riayet edilmesi halinde mümkün olabileceği üzerinde uzlaşıldı. Açıklamada etkinliklerin "zamanında ve şeffaf bir biçimde bildirilmeleri, Alman ve duruma göre Fransız hukukuna ve yasalarına kesin bir biçimde riayet edilmesi zorunludur” denildi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da konuşmacı olarak katılacakları toplantılara izin verilmemesi üzerine "Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şuandaki uygulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil” demişti.

Erdoğan, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etmesi sonrası yaşanan kriz sonrasında da benzer bir açıklama yapmıştı. "Ben istediğim ülkeye istediğim gibi giderim, seyahat özgürlüğü çerçevesinde de, diplomat olarak da” diyen Erdoğan, "Ama Nazizm ve faşizm olduğu zaman, ‘Benim dediğim doğrudur, istediğime müsaade ederim, istemediğime etmem' anlayışıyla konsolosluk kapısını kilitleyecek, konsolosu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir” diye konuşmuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bu açıklama üzerine "Bu çılgınca bir ifade. Öfkeli olmalarını anlıyorum ancak bu tabii ki çizgiyi aşıyor” demişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA, Reuters / EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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