Almanya ve Fransa'dan mülteci kotası önerisi

Mültecilerin yaşadığı trajedi Avrupa'nın gündemindeki en önemli konu. AB dışişleri bakanları Lüksemburg'da biraraya geliyor. Toplantı gündemindeki en önemli başlık mültecilerin son dönemlerde yaşadıkları trajedi. İki gün sürecek görüşmelerde güvenli ve transit ülkeler konusu da masaya yatırılacak. Almanya ve Fransa görüşmeler başlamadan önce AB içinde bağlayıcı bir mülteci kotası konusunda inisiyatif başlattı. AB aylardır bu konu üzerinde tartışıyor. Bugüne dek gönüllü bir kotanın uygulanması öngörülüyordu. Ancak AB'nin bu girişimi mayıs ayında birliğin Doğu Avrupalı üyeleri nedeniyle başarısız oldu. Bugün Prag'da Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan başbakanları biraraya gelerek mülteci politikalarını gözden geçirecek. Bu ülkeler bağlayıcı bir mülteci kotasına karşı çıktıkları için birliğin diğer ülkelerince eleştiriliyor.

Diğer yandan Macaristan'daki mülteci krizi sürüyor. Özellikle Budapeşte'deki sığınmacıların sayısının artması kaosa yol açtı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın dün Brüksel temasları sırasında mülteci krizinde Almanya'yı suçlamasına tepki geldi. Federal Hükümetin Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Macar hükümetini uyararak, sığınmacıları kayıtlara geçirmeden Almanya'ya göndermeme konusunda uyardı. Özoğuz, "Macaristan'dan sığınmacıları kendi ülkelerinde kayıtlara geçirmelerini ve Avrupa standartlarına uygun muamele etmelerini bekliyoruz. Bu konuda kendilerine yardım da sunabiliriz" dedi. Özoğuz Nordwest Zeitung'a verdiği demeçte, "Asıl sorun bazı AB üyesi ülkelerde koşullar o kadarkötü ki, sığınmacılar orayı terketmeye çalışıyor" dedi.

Tusk: 'AB daha fazla mülteciyi almalı'

Viktor Orban dün Brüksel'de yaptığı açıklamada sığınmacıların Almanya'ya gelmek istediğini vurgulayarak, "Bu Avrupa değil, Almanya'nın sorun" demişti. Almanya ve Fransa bağlayıcı bir mülteci kotası konusunda inisiyatif başlatarak, mülteciler onusunda ilk kez ortak bir çizgi izlemiş oldu. Fransa şimdiye dek mülteci kotasına karşı çıkıyordu. AB Konsey Başkanı Donald Tusk, şimdiye dek öngörülenden daha fazla mültecinin AB'ye dağıtılmasını savunuyor. Tusk yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olan en az 100 bin mültecinin AB üyesi ülkelere adil biçimde dağıtılması" dedi.

AB'nin içişleri adalet bakanları 14 Eylül'de olağanüstü bir toplantıda biraraya gelerek, mültecilerin dağıtılması konusunu görüşecek. Bugüne dek sorumlu olarak AB Komisyonu mültecilerin dağıtılması konusunda öneriler getirerek üye ülkelere sundu. ABD, AB'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sayıları giderek artan mülteciler sorununu kendi başına halletmesi gerektiğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Komisyonu'nun göçmenlerden sorumlu temsilcisi Dimitris Avramopoulos bugün Kos adasına gidiyor. Yetkililer özelikle Türkiye'den Kos'a gelen sığınmacıların durumunu yerinde inceleyecek.