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Ekonomi

Almanya ve Fransa’dan G20’ye tatminsizlik uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkesinin ve Almanya'nın, bugün düzenlenecek G-20 zirvesinin önerilerinden "tatmin olmadığını" söyledi.

01 Nisan 2009 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkesinin ve Almanya'nın, bugün düzenlenecek G-20 zirvesinin önerilerinden "tatmin olmadığını" söyledi.

Zirveye gitmeden önce Europe-1 radyo kanalının sorularını yanıtlayan Sarkozy, gerçek olmayan bir uzlaşıyı kabul etmeyeceği uyarısında bulundu.

Açık bir şekilde zirveyi terk edeceği uyarısını tekrarlamayan Sarkozy, bununla birlikte, kararlı önerilerden geri adım atılmasına taraf olmayacağını söylemekle yetindi.

İngiliz gazetelerinde çıkan haberlerde, Sarkozy'nin, istediklerini kabul ettirmemesi halinde zirveyi terk edeceği tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti.

Sarkozy, "Bizi endişelendiren konularda gerçek olmayan uzlaşılarla bitecek bir bildiriye taraf olmayacağım" dedi.

Mali sektördeki düzenlemeler, zirvenin en önemli gündeme maddesini oluşturuyor.

Fransa ve Almanya, özellikle vergi cenneti olarak bilinen ülkelere baskı yapılması için çaba gösteriyor.

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