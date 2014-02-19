Almanya ve Fransa yaptırımla uyarıyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'te yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı. İkili, basın toplantısında, Ukrayna'da şiddetin tırmanması üzerine, sorumlulara yaptırım uygulanmasının gözden geçirildiğini açıkladı.

Hollande, "Bu olayların sorumlusu olan kişilerin her şartta yaptırımlara maruz kalacaklarının bilincinde olmaları gerekiyor" dedi. Almanya Başbakanı Merkel de güvenlik güçlerinin müdahale şeklinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Merkel, şu süreçte sivilleri etkileyecek yaptırımların hiç bir anlamı olmadığına dikkat çekerek, yaptırımların tam olarak şiddetten sorumlu kişilere uygulanması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı, Ukrayna'daki Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) çekilmiş görüntüleri de "şoke edici" olarak değerlendirdi. Merkel, meydanda ya da herhangi bir yerde şiddete maruz kalan tüm insanların acısını paylaştıklarını belirterek, Ukrayna'da siyasi diyalogun yeniden başlatılabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanları toplanacak

Ukrayna'da şiddetin sorumlularına yönelik yaptırımları görüşmek üzere, AB Dışişleri Bakanları perşembe günü Brüksel'de özel bir zirvede bir araya gelecek. Almanya Başbakanı Merkel, zirvede hangi yaptırımların uygulanabileceğinin görüşüleceğini kaydetti.

İkilinin görüşmesinde ayrıca Almanya Başbakanı Merkel'in uzun süredir üzerinde durduğu Avrupa genelindeki mali işlem vergisi üzerinde de görüş birliği sağlandığı açıklandı. Merkel ve Hollande'ın mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar Almanya ve Fransa'nın mali işlem vergisi için ortak hareket edeceği açıklandı. Mali işlem vergisi konusunda uzun yıllardır pürüzler yaşanıyor. Avrupa Birliği genelinde tüm üyeler mali işlem vergisine sıcak bakmıyor. Bir yıl önce Avrupa Komisyonu'nun konuya dair bir öneri sunmuş ancak o tarihten bu yana görüşmelerde yol alınamamıştı.