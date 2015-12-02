Almanya ve Fransa İncirlik’ten yer istedi

Fransa ve Almanya, savaş uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nü kullanabilmesi için Ankara’ya başvurdu. ABD’ye hava üssünü kullanması için onay veren Ankara’nın, bu isteğe de olumlu baktığı iddia edildi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Alman Bakanlar Kurulu dün Suriye’ye bin 200 kadar asker, 4 ile 6 arasında Tornado keşif uçağı, bir fırkateyn ve yakıt ikmal uçağı göndermek için onay verdi. Alman hükümeti, özellikle Fransa, Irak ve uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı mücadelesine destek vermek amacıyla bu kararın alındığını açıkladı. Kararın parlamentodan da geçmesi durumunda, Almanya’nın halihazırda yurtdışındaki en büyük askeri varlığı olacak. Tezkere bir yıllık olacak ve her yıl uzatmaya gidilecek. Büyük koalisyon hükümetinin oylarıyla meclisten onayın çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye’ye niyet mektubu

Tornado keşif uçaklarını bölgeye sevk edeceğini açıklayan Almanya, lojistik için İncirlik’i de kullanmayı düşündüğüne dair niyet mektubunu Ankara’ya iletti. Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın, Almanya’nın talebine sıcak baktığı öğrenildi. Almanya, 4 ile 6 arasında Tornado keşif uçağı ile bir tanker uçağını İncirlik’e konuşlandırmayı planlıyor.

Uçak gemisine Mersin’de ikmal

Suriye’de IŞİD’e yönelik hava operasyonlarını yoğunlaştırma kararı alan Fransa da, savaş uçaklarının gerektiğinde Türkiye Hava Sahası ile acil durumlarda başta İncirlik olmak üzere Türkiye’deki hava üslerini kullamak için Ankara’ya niyet mektubu iletti. Fransa’nın bir diğer talebi de uçak gemisi Charles De Gaulle’ün Mersin’deki Taşucu Limanı’ndan lojistik destek alabilmesi için oldu. Fransa’nın bu taleplerine olumlu yanıt verilmesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor. Yetkililer, ABD ile yapılan İncirlik mutabakatının hem bu üssün, hem de diğer üslerin koalisyon güçlerince kullanılmasına imkan tanıdığına dikkat çektiler.