Almanya ve Fransa'dan Türkiye'ye 'bir hafta süre'

T24 Dış Haberler

Almanya ve Fransa, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'ni "provoke etmeye devam etmekle" suçladı. İki ülke, Türkiye'ye "duruşunu netleştirmesi için" bir hafta süre verdi.

Türkiye'nin Oruç Reis sondaj gemisini tekrar göreve göndermesine değinen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Türkiye'nin sürekli provokatif eylemlerine devam ettiği açık. Bu kabul edilemez" dedi.

Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla bir basın toplantısı düzenleyen Le Drian, "topun Ankara'nın sahasında olduğunu" ancak Türkiye diyaloga dönmezse AB'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakan Heiko Maas da Oruç Reis'in tekrar göreve gönderilmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Maas, AB'nin ne tepki vereceğini kararlaştırmadan önce bir hafta bekleyeceğini söyledi.

Le Drian, Türkiye'nin Dağlık Karabağ konusundaki duruşunu da eleştirerek Türkiye'nin "ateşkese saygı" çağrısı yapmadığını ve bunun "zarar verici" olduğunu ifade etti.