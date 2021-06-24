Almanya ve Fransa'dan Delta varyantı uyarısı: Bariz şekilde endişeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaşıcılığı daha yüksek olan Delta varyantının yayılmasını engellemek için Avrupa Birliği'nin (AB) seyahat kuralları konusunda ortak bir yaklaşıma ihtiyacının olduğunu belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AB üye devletlerinin Delta varyantı konusunda son derece dikkatli olmasını ve AB dışından gelen turistlerin girişine izin verilmesi konusunda daha koordineli olunmasını talep etti.

İki lider, Delta varyantı açıklamalarını Brüksel'deki AB Zirvesi öncesinde yaptı.

Merkel, "Delta varyantı konusunda bariz şekilde endişeliyiz" diyerek, "bilhassa virüs varyantının yoğun olduğu bölgelerden yapılan girişler konusunda daha koordineli bir yaklaşım için lobi yapacağım" diye belirtti.

Macron da "Hepimiz dikkatli olmalıyız çünkü hakkında çok fazla konuşulan ve diğer varyantlardan çok daha hızlı yayılıp, aşı olmamış ya da yalnızca tek doz aşı olmuş kişileri etkileyen Delta varyantı geliyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Koronavirüs'ün bulaşıcılığı daha yüksek Delta ve Delta Plus varyantları ilk kez Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra küresel olarak en baskın Koronavirüs türü haline geldi. Delta varyantı Koronavirüs'ü önleme amaçlı kısmi seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesine neden oldu.