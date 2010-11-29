-ALMANYA VE FRANSA, AVROYU KURTARMAKTA KARARLI PARİS (A.A) - 29.11.2011 - Fransa Hükümet Sözcüsü Francois Baroin, piyasaların avroyu rehin almasına izin vermeyeceklerini belirtti. Aynı zamanda Fransa Maliye Bakanı da olan Baroin, İrlanda'ya yapılacak 85 milyar avroluk yardımın piyasalar için güven verici, ''yeterli ve etkili'' olduğunu söyledi. Europe 1 radyosuna konuşan Francois Baroin, yardım paketinin, önemli bir krize karşın tek seferlik bir önlem olmadığını, bunun Avrupa'nın (Fransa ve Almanya'nın), Avro Bölgesi'ni kurtarma kararlılığının bir parçası olduğunu ifade etti. Baroin, ''Bu, herkes için, yatırımcılar için Avrupa'nın (avroyu kurtaracağız) mesajını anlamak için gerekli. Avro, rehin alınabilecek bir araç değil'' dedi. Baroin ayrıca Avrupa'nın yaşadığı borç krizinin Fransa için hiçbir risk oluşturmadığını da sözlerine ekledi. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble de önümüzdeki dönemde finans piyasalarının yatışacağını umduğunu belirterek, Avro Bölgesi ülkeleriyle ilgili spekülasyonları mantıksız bulduğunu kaydetti. İrlanda Başbakanı Brien Cowen ise kredinin, yüzde 6'ya yakın faiz oranıyla verilmesine karşın anlaşmadan memnun olduğunu dile getirerek, ''Bu anlaşma ülkemiz ve halkımız için gereklidir, üzerinde anlaşılan nihai program İrlanda için en iyi anlaşmayı temsil ediyor'' diye konuştu.