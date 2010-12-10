-ALMANYA VE FRANSA AB ORTAK DEVLET TAHVİLİNE KARŞI BERLİN (A.A) - 10.12.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, AB ortak devlet tahvillerine karşı olduklarını açıklayarak, ekonomi politikalarının birbirleri ile daha yoğun şekilde irtibatlı hale getirilmesini ise desteklediklerini bildirdi. Sarkozy, Almanya'nın Freiburg kentinde, Merkel ile AB zirve hazırlıklarını görüştükten sonra yaptığı açıklamada, büyük bir krizle karşı karşıya bulunduklarını belirterek, AB ortak devlet tahvillerine karşı olduklarını, avro para birimini tümüyle desteklediklerini ve avroyu korumak için her türlü çabayı harcayacaklarını ifade etti. Fransa'nın, vergi sistemini Alman vergi sistemi ile denk hale getireceğini, iki ülke hükümetlerinin bunun için gelecek aylarda birlikte çalışacağını kaydeden Sarkozy, bu konuda gelecek yılın Kasım ayına kadar bir sonuç elde edeceklerine inandığını, bunun dışında çalışma ve ekonomi hukukunu da Almanya ile uyumlu hale getireceklerini söyledi. Almanya Başbakanı Merkel de, gelecek hafta başında düzenlenecek AB zirvesinde Almanya ve Fransa'nın ortak çabasıyla avro için koruma mekanizmalarının devreye sokulacağını, bunun büyük bir başarı olduğunu belirterek, söz konusu mekanizmaların sürekli olacağını, bunun, avronun korunması için şart olduğunu ifade etti.