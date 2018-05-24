Almanya ve Çin işbirliğini artırıyor

Çin'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Ağırlıklı olarak ticari ilişkilerin ele alındığı görüşme sonrası iki lider, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına işbirliği mesajları vardı. Merkel yaptığı açıklamada Çin pazarının Alman şirketlere daha fazla açılması ve her iki ülkenin firmalarının Almanya ve Çin'de eşit bir şekilde muamele edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde "önemli bir rol oynayacağını” söyledi.

Almanya ile Çin arasında 9 Temmuz'da Berlin'de gerçekleşmesi planlanan hükümetler arası görüşmelere değinen Merkel, iki ülkenin önünde derin bir çalışma döneminin var olduğunu söyledi. Merkel, dünyanın ve özellikle teknoloji ile ekonomi alanındaki faaliyetlerin çok hızlı değiştiğini ve o sebepten şu ana kadar erişilenlerle yetinmeyip daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi de Almanya ile aralarındaki ilişkinin “daha önce olmadığı kadar derinleştiğini” ifade etti. İlk kez başbakan olduğu 2005 senesinden bu yanan Çin'i 11'inci kez ziyaret eden Merkel'den sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in da bu sene içerisinde Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Li: Çin’in kapısı açık

Şi ile buluşması öncesinde Merkel, Çin Başbakanı Li Keçiang ile de görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Li, iki ülke arasında sorunların olduğunu ancak bunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. Li, "Çin’in kapısı açık. Hatta kapının daha da açılacağını söyleyebiliriz” dedi.

Çin’de yatırım yapan Alman firmaların çıkarlarını koruyacaklarını belirten Li, gerekli olduğu halde kuralları da değiştirebileceklerini söyledi. Li, “Alman firmalar yatırımları sırasında herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalırlarsa, özellikle yasal koruma konusunda açıkça söyleyebilirim ki; Çin hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir ülke olma yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.

Merkel de Pekin'in finans sektörünü dış yatırımcılara açma kararından memnuniyetini dile getirdi ve Çin'de ortak girişimde bulunmak isteyen Alman şirketlerinde Çinli yatırımcı payının düşürülmesini olumlu karşıladığını belirtti.

Çin'den ABD'ye İran eleştirisi

Çin ile Almanya başbakanları görüşmelerinde aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs başında çekildiğini açıkladığı İran ile yapılan nükleer anlaşmasını da ele aldı. Basın toplantısında Trump’ın bu kararını eleştiren Li, "Bunun başka çatışmaların çözümü için çok, çok negatif sonuçları bulunuyor” dedi.

Merkel ise nükleer anlaşmanın imzacıları arasında yer alan Almanya ile Çin'in anlaşmayı sürdürme konusunda mecbur olduklarını söyledi. İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın mükemmel olmadığını belirten Merkel, ancak bu anlaşmaya alternatiflerin çok daha belirsiz olduğunu ifade etti. Merkel, bu sebepten ötürü var olan anlaşmanın korunması gerektiğini belirtti.

dpa,rtr/DÇÜ,HS

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