Almanya çeyrek finali uzatmada buldu: 2-1

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası 2. tur maçında Almanya ve Cezayir karşı karşıya geliyor.



Maçın 90 dakikası 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında Schürrle ve Mesut Özil'in attığı gollerle Cezayir'i 2-1 yenen Almanya, çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. Cezayir'in tek golü ise Djabou'dan geldi.

İki takımın 11 kadroları

Almanya: Neuer, Mustafi, Mertesacker, Boateng, Höwedes, Lahm (C), Schweinsteiger, Özil, Kroos, Götze, Müller

Cezayir: Mbolhi, Ghoulam, Belkalem, Halliche, Lacen, Feghouli, Slimani, Soudani, Taider, Mandi, Mostefa

Almanya ile Cezayir, Porto Alegre kentindeki Beira Rio Stadı’nda çeyrek final için sahaya çıktı. Maçı Brezilyalı hakem Sandro Ricci yönetiyor.

Karşılaşmanın önemli dakikaları



Sandro Meira Ricci'nin düdüğüyle maç sona erdi ve Almanya, Cezayir'i 2-1 yenerek, çeyrek finale yükseldi.



120. dakikada Djabou'nun sol çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.



119. dakikada Mesut Özil'in attığı golle Almanya, Cezayir karşısında 2-0 öne geçti.



102. dakikada Brahimi’nin ortaladığı top Mostefa’nın önünde kalıyor. Mehdi Mostefa bekletmeden şutunu çekiyor ancak top direğin yanından auta gidiyor.

95. dakikada Khedira’dan aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Thomas Müller’in ceza sahası içinden vuruşunda top savunmadan dönüyor.

92. dakikada, Almanya'da Müller'in ceza sahasına gönderdiği topa, Andre Schürrle topuğuyla kaleye gönderdi ve Almanya 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sona erdi ve maç uzatmalara gidiyor.



90. dakikada ani gelişen Almanya atağında Philipp Lahm’ın ortasında Bastian Schweinsteiger kafayı vuruyor ancak top kaleci Rais M’Bolhi’de kalıyor.

82. dakikada Schweinsteiger’in savunmanın arkasına attığı uzun pası çok iyi kontrol eden Thomas Müller topu soluna çekip sağ ayağının dışıyla vuruyor ancak top çerçeveyi bulmuyor.

71. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Islam Slimani kaleciyle karşı karşıya kalıyor ancak Manuel Neuer kalesini zamanında terkederek ceza sahası dışında kafayla topu oyun alanının dışına gönderiyor.



60. dakikada Andre Schürrle’nin yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla şutunda top üstten auta gidiyor.

55. dakikada Kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olan Almanya takımında topla son buluşan Philipp Lahm’ın sert şutunda kaleci Rais M’Bolhi’nin müdahalesi sonrasında top kornere çıkıyor.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

44. dakikada Toni Kroos’un cepheden yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla sert şutunda top üstten auta gidiyor.

39. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında ceza sahasına gönderilen topu Almanya savunması kafayla karşılıyor. Dönen topu iyi takip eden Mehdi Mostefa ceza yayından çok sert bir şut çekiyor ancak top savunmada Jerome Boateng’den sekiyor.

35. dakikada Shkodran Mustafi’nin sağ kanattan gönderdiği ortada penaltı noktası üzerinde Thomas Müller’in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gidiyor.

24. dakikada Mesut Özil’in orta şut karışımı vuruşunda kaleci Rais M’Bolhi topu kornere tokatlıyor.

18. dakikada savunmadan atılan uzun topu kontrol eden El Arabi Soudani sol kanattan bindiren Faouzi Ghoulam’ın koşu yoluna pasını aktarıyor. Faouzi Ghoulam’ın ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan auta gidiyor.

14. dakikada Schweinsteiger orta alanda serbest vuruşu paslaşarak kullanıyor. Topla buluşan Mesut Özil tekrar pasını Bastian Schweinsteiger’e aktarıyor. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak mesafeden şutunda kaleci Rais M’Bolhi topu iki hamlede kontrol ediyor.

9. dakikada Faouzi Ghoulam’ın sol taç çizgisinden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan El Arabi Soudani kalesini terkeden Manuel Neuer’i geçip şutunu çekmek istiyor ancak Manuel Neuer açıyı iyi kapatarak ayağıyla topu çelmeyi başarıyor.

Hakem Sandro Meira Ricci işaretini veriyor ve karşılaşma Almanyalı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.