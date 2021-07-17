Almanya ve Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 150'yi aştı

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Almanya ve Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayıları 150'yi aştı. Arama kurtarma ekipleri hala kayıp olan yüzlerce kişiyi arıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, selin sebep olduğu yıkımın kendisini "şoke ettiğini" ifade etti ve afetlerde yakınlarını veya evlerini kaybedenlere yardım edileceğine dair söz verdi.

Cuma günü yaptığı konuşmada "İhtiyaç olduğunda bizim ülkemiz tek vücut olur" diyen Steinmeier, halka selden etkilenenlere destek olma çağrısında bulundu.

Alman yetkililer Renanya-Palatina eyaletinde 93 kişinin, komşusu Kuzey Ren-Vestfalya'da ise 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Renanya-Palatina'da hayatını kaybedenlerden 12'sinin engelli bireyler için bakım evinde kalanlar olduğunu ifade etti.

Yetkililer Ahrweiler'de hala bin 300 kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının yükselmeye devam edebileceğini dile getirdi.

Uzmanlar, Avrupa Sel Farkındalık Sistemi'nin bu hafta başında bir uyarı yayımlamasına rağmen ölü sayısının neden bu kadar yüksek olduğunu sorguladı. Hidrolojist Hannah Cloke, Politico'ya yaptığı açıklamada yaşananları "sistemin çok büyük bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın gelecekte bu tür afetlere karşı daha iyi hazırlanması gerektiğini ifade etti ve yaşananların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden de ülkedeki ölü sayısının 20'ye yükseldiğini ve 20 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Ölümlerin çoğunun merkez bölgelerinin boşaltılması emri verilen 200 bin nüfuslu Liege'de meydana geldiği bildirildi.