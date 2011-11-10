Almanya vatandaşlık yasasını reddetti!

T24 - Alman meclisi, ülkede yaşayan Türkleri çok yakından ilgilendiren Vatandaşlık Yasasının yenilenmesine ilişkin yasa değişikliğini reddetti.



Alman Federal Meclisi, Vatandaşlık Yasasının yenilenmesine ilişkin muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından sunulan yasa değişikliğini reddetti.



Söz konusu yasa tasarısı, yabancıların Almanya'da doğan çocuklarına sürekli olarak çifte vatandaşlık verilmesini öngörüyordu. Yeşiller Partisi ve Sol Parti tarafından Alman vatandaşlığına geçişlerin kolaylaştırılması amacıyla sunulan karar tasarıları da mecliste reddedildi.



Almanya'da geçerli olan mevcut uygulamaya göre, Almanya'da doğan göçmen ailelerin çocukları doğrudan çifte vatandaş oluyor, ancak 18 ila 21 yaşları arasında iki vatandaşlıktan birini seçmek zorunda bırakılıyor. Bu uygulama teoride AB ülkesi vatandaşları için de geçerli olmasına rağmen, söz konusu ülkelerin vatandaşları istediği takdirde çifte vatandaş olabiliyor. Başbakan Erdoğan, Almanya’daki Türkleri yakından ilgilendiren ve çok sayıda gurbetçi için mağduriyet yaratan konuyu Almanya Başbakanı Merkel’le de görüşmelerinde de sık sık dile getiriyordu.







