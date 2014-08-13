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Dünya
Deutsche Welle

Almanya vatandaşlarını geri çağırdı

Federal hükümet, Ebola salgınının hüküm sürdüğü Batı Afrika ülkelerindeki Alman vatandaşlarına bu ülkeleri terk etme çağrısı yaptı.

13 Ağustos 2014 18:34


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, söz konusu uyarıların kısa bir süre içerisinde bakanlığın internet sayfasında da yer alacağını söyledi. Schaefer bu uyarıların özellikle, Batı Afrika'da salgının etkisini gösterdiği Gine, Liberya ve Sierra Leone'deki vatandaşlara yönelik olduğunu, ancak acil olarak ihtiyaç duyulan sağlık personelini kapsamadığını söyledi. Bu ülkelerdeki Almanya diplomatik temsilciliklerinin ise açık tutulmaya devam edileceği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ebola salgınını "uluslararası acil durum" ilan etmişti. Örgütün verilerine göre, Ebola yüzünden şu ana kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti, bin 800 dolayında kişiye de virüsün bulaştığı sanılıyor. Ebola virüsü, vücut sıvıları ile insandan insana geçiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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