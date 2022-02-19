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Dünya

Almanya, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi: Askeri bir çatışma her an mümkün

Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa da 21 -28 Şubat arası uçuşları askıya alacağını duyurdu

19 Şubat 2022 17:44

Almanya, Ukrayna'daki Alman vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi. Açıklamada "Ukrayna'daki Alman vatandaşları ülkeyi hemen terk etmeye çağırılıyor. Askeri bir çatışma her an mümkün" ifadelerini kullanıldı.

Almanya "Ukrayna'daki Alman vatandaşları ülkeyi hemen terk etmeye çağırılıyor. Askeri bir çatışma her an mümkün" diyerek acilen vatandaşlarının ülkeden ayrılması gerektiğini belirtti.

Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa da 21 -28 Şubat arası uçuşları askıya alacağını duyurdu.

1 Ukraynalı asker hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, Cumartesi sabahı Doğu Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucunda bir askerin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Haberin ardından Reuters, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların elindeki Donetsk kentinin kuzeyinde çok sayıda patlama sesi duyan tanıklara atıfta bulunmuştu.

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