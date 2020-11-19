Almanya, Ülkücü derneklerin ve Avrupa Türk İslam Birliği'nin faaliyetlerinin hükûmet tarafından takip edilmesine karar verdi

Almanya Federal Meclisi, Ülkücü derneklerin ve Avrupa Türk İslam Birliği faaliyetlerinin incelenmesi için verilen önerge teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

Hükümeti oluşturan CDU, CSU, SPD, FDP, ve DİE GRÜNE partileri, Ülkücü dernekler için verilen 6 maddelik önergeyi Çarşamba günü federal mecliste görüşerek karara bağladı. Karar doğrultusunda Ülkücü topluluklar ve ATİB’in faaliyetleri hükûmet tarafından takip edilecek.

Almanya’da derneklerin kapatılma yetkisi İçişleri Bakanlığı’nda bulunuyor. Bakanlık başlatılan inceleme konusunda henüz açıklama yapmadı.