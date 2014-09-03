Almanya Ukrayna'ya tıbbi teçhizat gönderiyor

Alman federal hükümetince onaylanan pakette sahra hastaneleri de bulunuyor.

"Nordwest" gazetesinde konuyla ilgili yer alan bir haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada konuyla bizzat ilgilenme sözü verdiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vladimir Kliçko, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna yönetimi üç aydır NATO ülkelerinden yardım talep ediyor ama karşılık bulamıyor" iddiasında bulunmuştu.

Bu arada Alman İşverenler Konfederasyonu (BDA) Başkanı Ingo Kramer, Ukrayna kriziyle ilgili uyarıda bulundu.

Kramer, "Rheinische Post" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, krizle birlikte sipariş girdilerinde yaşanan düşüşe ve artan risklere dikkat çekti. BDA Başkanı, Alman ekonomisi için bu yıl öngörülen yüzde 2'lik büyümeye önümüzdeki yıl ulaşılamayacağını söyledi.