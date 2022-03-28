Almanya, Ukraynalı mültecilerin AB içinde eşit dağıtılmasını istedi

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini başlatmasından itibaren milyonlarca insanın 27 ülkeden oluşan bloğa kaçmasının ardından, Ukraynalı mültecilerin Avrupa Birliği (AB) içinde daha eşit dağılımını istedi.

Reuters'ta yer alan habere göre; AB'deki mevkidaşları ile gerçekleştireceği bir görüşme için Brüksel'e gelen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser,"Mültecileri, AB içinde daha aktif bir şekilde dağıtmamız ve mültecileri alarak dayanışma göstermemiz gerekiyor" dedi.

Faster, Berlin'in sabit kotaları hedeflemediğini, bunun yerine her ülkenin nüfus büyüklüğüne kıyasla halihazırda barındırılmakta olan mülteci sayısıyla bağlantılı bir endeks olduğunu da ifade etti.