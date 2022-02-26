Almanya Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek

Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı alındı. Almanya'nın, kendi ürettiği parçalarla yapılan silahların herhangi bir savaş bölgesine gönderilmesini engelleme hakkı saklı bulunuyor.

Öte yandan, dün Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirilmişti.

Almanya'nın kararıyla ilgili olarak Prof. Dr. Adem Sözüer, "Bir ülkenin haklı müdafaasına destek de haklıdır, hukuka uygundur." yorumunu yaptı.

Sözüer'in konuyla ilgili Twitter paylaşımı şöyle:

"Savaş suçu işlenerek Ukraynayı işgal saldırısı başlatıldı"

Rusya Ukrayna egemenliğindeki Kırımı 2014'te İlhak etti. Şimdiyse savaş suçu işlenerek Ukraynayı işgal saldırısı başlatıldı. Almanya Ukraynanın meşru savunma hakkını kullanması için bu ülkeye silah vereceğini açıkladı. Bir ülkenin haklı müdafaasına destek de haklıdır, hukuka uygundur.