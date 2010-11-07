-ALMANYA ÜÇÜNCÜ OLDU PORT ELIZABETH (A.A) - 10.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda Uruguay'ı 3-2 yenen Almanya üçüncü oldu. İki takımın da açık bir futbol sergiledikleri karşılaşmada ilk ciddi tehlikeyi Uruguay yarattı. 7'nci dakikada Forlan'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı. Almanya 10'uncu dakikada Friedrich ile gole yaklaştı. Mesut Özil'in kullandığı kornerde Friedrich'in kafa vuruşunda top direkten döndü. 19'uncu dakikada Almanya Müller'in golüyle 1-0 öne geçti. Schweinsteiger'in ceza sahasının dışından attığı şutta top kaleci Muslera'dan döndü, seken topu tamamlayan Müller takımına 1-0'lık üstünlüğü getirdi. 28'inci dakikada Uruguay, Cavani'nin golüyle beraberliği sağladı. Luis Suarez'in pasında ceza sahasında topla buluşan Cavani'nin yerden düzgün vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti ve Uruguay 1-1 beraberliği sağladı. 42'nci dakikada Suarez, çok uygun pozisyonda topu dışarı attı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da iki takım açık oynamayı sürdürdü ve sık sık gol pozisyonu buldu. 48'inci dakikada Uruguay atağında önce Cavani'nin, sonra Suarez'in şutlarında kaleci Butt başarılı oldu. 51'inci dakikada Forlan, Egidio Arevalo'nun sağdan ortasına yaptığı şık vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. Beraberliği bulmak için Uruguay kalesine yüklenen Almanya'da Jansen, 57'nci dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Boateng'in sağdan ortasına iyi yükselen Jansen, savunmanın da hatasından faydalanarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Uruguaylı Forlan, 65'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vuramadı ve takımını tekrar öne geçirme şansından yararlanamadı. Almanya, 82'nci dakikada öne geçti. Mesut Özil'in kullandığı korner atışında, Khedira ceza sahası içindeki karambolde kafayla topu ağlara gönderdi ve Almanya'ya 3-2'lik üstünlüğü getirdi. Almanya, 88'inci dakikada Kiessling ile çok önemli bir gol fırsatı daha yakaladı ancak çok uygun durumdaki Kiessling'in vuruşunda top üstten auta çıktı. Uruguay, karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında beraberlik fırsatını yakaladı. Ceza sahası önünden kazanılan serbest atışta Diego Forlan'ın vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti ve maç Almanya'nın 3-2 galibiyetiyle sona erdi. -ALMANYA YİNE ÜÇÜNCÜ- 2006'da ev sahipliği yaptığı kupayı 3'üncü sırada tamamlayan Almanya, bu galibiyetle bu kupada da üçüncü oldu. Böylece Almanya, 1934, 1970 ve 2006'dan sonra 4'üncü kez üçüncülüğü elde etti. 2002'de finalde Brezilya'ya yenilerek 2'nci olan Almanya, böylece son 3 Dünya Kupası'nda ilk 3'e girmiş oldu. 3 kez kazandığı Dünya Kupası'nda 7 kez final oynayan Almanya 11'inci kez ilk 3 takım arasında yer aldı. Grip olması nedeniyle maçta forma giymeyen Alman golcü Miroslav Klose, dünya kupalarında 15 gol atan Brezilyalı Ronaldo'nun rekorunu egale etme şansı bulamadı. Bu kupada 4 golü bulunan Klose'nin toplamda 14 golü bulunuyordu. 82 yıldır Almanya'yı yenemeyen Uruguay, bu mağlubiyetle, kupayı 4'üncü sırada tamamladı. Uruguay, Almanya'yı son olarak 1928'de yenmişti. İki takım 1970'de Dünya Kupası üçüncülük maçında karşılaşmış, gülen taraf Almanya olmuştu. İstatistikler: Uruguay Almanya ------------------------------------------------------------ Topla Oynama Yüzdesi: 48 52 Şut Sayısı: 16 18 Kaleyi Bulan Şut Sayısı: 7 7 Korner: 6 12 Ofsayt: 2 3 Faul: 13 11 Sarı Kart: 1 3 Kırmızı Kart: - - Stat: Nelson Mandela Bay Hakemler: Benito Archundia (Meksika), Hector Vergara (Kanada), Marvin Cesar Torrentera Rivera (Meksika) Uruguay: Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Godin, Jorge Fucile, Maximiliano Pereira, Diego Perez (Dk. 77 Walter Gargano), Egidio Arevalo, Edinson Cavani (Dk. 88 Sebastian Abreu), Martin Caceres, Luis Suarez, Diego Forlan Almanya: Hans-Joerg Butt, Marcell Jansen (Dk. 81 Toni Kroos), Arne Friedrich, Per Mertesacker, Jerome Boateng, Thomas Müller, Dennis Aogo, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Cacau (Dk. 73 Stefan Kiessling), Mesut Özil (Dk. 90+1 Serdar Taşçı) Goller: Dk. 19 Müller, Dk. 56 Jansen, Dk. 82 Khedira (Almanya), Dk. 28 Cavani, Dk. 51 Forlan (Uruguay) Sarı kartlar: Dk. 5 Aogo, Dk. 7 Cacau, Dk. 90+3 Friedrich (Almanya), Dk. 61 Perez (Uruguay)