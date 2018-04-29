Almanya üçüncü cinsiyeti tanıdı

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, bebeklerin doğum belgelerine cinsiyetlerinin erkek ya da kadın dışında bir cinsiyet seçeneği olması gerektiğine karar verdi.

Kararla Almanya, anne ve babalara interseks (iki cinse de ait genital organlar, üreme organları ve/veya farklı kromozomlara sahip insanları kapsayan biyolojik bir durum) çocuklarını üçüncü cinsiyet olarak yazdırmalarına izin veren ilk Avrupa ülkesi oldu.

Konu Anayasa Mahkemesine kadın olarak kaydedilen, ancak kromozom testleri sonucu erkek ya da kadın olduğu tespit edilemeyen bir davacı tarafından getirildi.

Karlsruhe kentindeki Anayasa Mahkemesi, hükümete erkek ya da kadın olmayan üçüncü bir cinsi belirleyen bir yasa geçirmesi için gelecek yıl sonan kadar süre verdi.

Bir hükümet sözcüsü, mahkemenin kararına uyacaklarını açıkladı.

Kararda ayrıca, mevcut mevzuatın interseks bireylere karşı ayrımcı olduğu vurgulandı.

Üçüncü cinsiyete "inter" veya "çeşitli" adı verilebileceği söyleniyor.

İnterseks bireyler, hem erkek hem de kadın cinsel özellikleriyle doğuyorlar. BM, bu durumdan dünya nüfusunun yüzde 1,7'sinin etkilendiğini söylüyor.

İnterkseks bireyler, Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Nepal ve ilk interseks doğum belgesinin geçen yıl verildiği ABD'deki resmi belgelerde tanınıyorlar.

Almanya'da ise 2013'e kadar erkek ve kadın cinsel özellikleriyle doğan insanların doğum belgesi boş bırakılamıyordu.

Bundan önce şüphe bulunuyorsa, yetkililer interseks bireylerin doğum belgelerinde cinsiyet hanesini erkek ya da kadın olarak işaretliyor ve daha sonra sıklıkla acılı ve uzun bir süreç gerektiren cinsiyet tayini ameliyatları yapılıyordu.

Fransa'da ise en üst düzey Temyiz Mahkemesi, 66 yaşında erkek ya da kadın cinsel organı bulunmayan, ancak resmen cinsiyeti erkek olarak gösterilen bir fizyoterapistin üçüncü cins talebini reddetmişti.

Fransız mahkemesi, erkek ve kadın cinsiyetleri arasındaki ayrımın sosyal ve yasal örgütlenmenin "köşetaşı" olduğunu ve üçüncü bir cinsiyetin "sayısız hukuki değişiklik" gerektireceğini söylemişti.