Almanya: Uçak düşürme olayı bir an önce açıklığa kavuşmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bangladeş’e yaptığı ziyaret sırasında konuşan Westerwelle, olayın bir an önce ve sağlıklı bir biçimde açıklığa kavuşturulmasını istedi. “Zaten gergin olan bölgede başka bir kriz yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız” diyen Alman dışişleri bakanı, Türkiye’nin makul bir tavır içinde olmasını olumlu bulduğunu söyledi.

Alman medyası da habere geniş yer veriyor ve NATO üyesi Türkiye ile Suriye arasındaki gerginliğin büyümesinden endişe edildiğinin altını çiziyor.