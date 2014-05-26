Almanya üç seçimi geride bıraktı



Almanya'da pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimleriyle birlikte 10 eyalette belediye meclisi ve bir kısmında uyum meclisleri seçimleri de yapıldı. Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, Hamburg, Brandenburg, Saksonya Anhalt, Saksonya, Thüringen, Mecklenburg Vorpommern ve Saar eyaletlerinde yaklaşık 39 milyon seçmen, sandığa çağrıldı.

Bazı eyaletlerde seçmenler salt belediye meclislerini şekillendirirken, bazı eyaletlerde ise anakent belediye başkanları, belediye başkanları ve kaymakamlar ile uyum meclisleri üyeleri belirlendi.

Katılım düşük oldu

Katılımın, ülke genelinde beklenenin altında gerçekleştiği seçimlerde oy sayma işlemleri bazı yerlerde tamamlandı. Bazı yerlerde ise sürüyor.

Baden Württemberg ‘de Yeşiller şu ana kadar önde görülüyor. Brandenburg'da Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ipi göğüslerken, Saksonya'da Euro karşıtı Almanya için Alternatif Partisi ile sağcı partiler oylarını yükselttiler. Hamburg'da ise seçim sonuçları henüz kesinleşmedi.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan 18 milyon nüfuslu Kuzey Ren Vestfalya'da 14 milyon seçmenden yaklaşık 7 milyonu sandığa gitti. Bu eyalette seçimden Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) birinci parti olarak çıktı.

Irkçılar büyüyemedi

Almanya'da siyasi temsil mekanizmasının en alt katmanlarından olan, ancak federal politikaya yön veren yerel seçimlerin önümüzdeki süreçte ülke siyasetine ne gibi etkileri olacağını Kuzey Ren Vestfalya Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek Deutsche Welle'ye şöyle değerlendirdi:

"Bizi en çok sevindiren oy patlaması yapması beklenen sağcı partilerin azınlıkta kalması oldu. Ama yerel yönetimlern seçimlerine ne yazık ki göçmen kökenlilerin katılımı düşüktü."

Göçmen hassasiyeti

Dün yapılan yerel seçimler sonucu yaklaşık bir milyon Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'nın Köln kentinde belediye meclisine ikinci kez seçilen Sosyal Demokrat Parti SPD'li Malik Karaman belediye meclisi seçimlerine olan ilgiyi şöyle değerlendirdi:

"Köln belediye Meclisi'ni ikinci kez seçilen bir Türk olarak,kendi seçim bölgemde direkt kazanmış olmak beni sevindiriyor. Bu kez altı yıl görev yapacağız. Bizim için önemli olan kreşlerde iki dilli eğitim, belediyelerde çalışan Türkiye ya da göçmen kökenli personel sayısının artırılması ve yaşlı göçmlenlere yönelik çalışmalar."

Uyum meclisine katılım arttı

Belediye meclisi seçimlerinin yanı sıra, Alman ve Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşı olmayan göçmenlere yerel seçimlerde söz hakkı verilen tek organ olan uyum meclislerinin de seçimi yapıldı. En fazla göçmenin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, uyum meclisi seçimleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Uyum meclisi seçimleri bu kez yerel ve Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleriyle birlikte yapıldığı için bir seçim havası içinde geçti. Seçimlere katılımda bu vesileyle olsa gerek, bir artış var. Örneğin Köln'de daha önceki seçimlere 10 bin kişi katılmıştı, şimdi üç misli artış var. 35 bin kişi katıldı."