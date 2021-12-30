Almanya üç nükleer santralini daha kapatıyor

Almanya'da nükleer enerjiden çıkış politikası çerçevesinde yarın akşam üç santral daha kapatılıyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Schleswig-Holstein eyaletindeki Brokdorf, Aşağı Saksonya eyaletindeki Grohnde ve Bavyera'daki Gundremmingen C nükleer enerji santrallerinin kapılarına kilit vurulacak.

2011 yılında Alman hükümetinin çıkardığı nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca son üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılması planlanıyor.

Bu santraller Aşağı Saksonya'daki Emsland, Bavyera'daki Isar 2 ve Baden-Württemberg'deki Neckarwestheim 2.

Avrupa Birliği (AB) düzleminde ise son aylarda nükleer enerjinin geleceğiyle ilgili yeni tartışmalar patlak vermiş durumda.

Bazı AB ülkeleri nükleerden çıkışta kararlı tutum sergilerken aralarında Fransa ve Polonya'nın da bulunduğu bazı ülkeler yeni ‘çevre dostu' santraller kurarak nükleere bağlı kalma planları yapıyor. AB Komisyonu'nun nükleer enerjiyi ‘çevre dostu' enerji olarak sınıflandırma planları da tartışmaya yol açan bir diğer etken.