Almanya turnuvaya farklı başladı



Almanya dördüncü Dünya Şampiyonluğu hedefiyle geldiği FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’na çok iyi başladı. Alman milliler G grubu ilk maçında Portekiz’i 4-0 yendi. Maçın yıldızı 3 gol atan Thomas Müller olurken, Mario Götze, Toni Kroos ve Sami Khedira da etkili oyunuyla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

Turnuvada ilk hat-trick

‘Panzerler' rakibi karşısında ilki penaltıdan olmak üzere Thomas Müller’in 3 (12./45+1./78.) ve savunmacı Mats Hummels'in (32.) golleriyle sonuca gitti. Thomas Müller kaydettiği 3 golle turnuvada hat-trick yapan ilk oyuncu oldu ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. 2002'deki turnuvada Miroslav Klose bir Dünya Kupası açılış maçında 3 gol atan son futbolcu olmuştu.

Salvador da Bahia kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanan maçı 51 bin 081 kişi izledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın da tribünlerden takip ettiği karşılaşmada Almanya 90 dakika boyunca disiplinli futboluyla rakibine göz açtırmadı. Yarım saat içinde iki farklı geriye düşen Portekiz’de moraller bozulurken, 37’nci dakikada Pepe’nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla takım oyun disiplininden iyice koptu.

Ronaldo ıslıklandı

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo da arkadaşlarının kötü futboluna ayak uydururken, maçın ilerleyen dakikalarında tribünlerdeki seyirciler tarafından ıslıklandı.

Her iki takım da maça birbirini tartarak başlarken karşılıklı cılız gol girişimleri sonuç vermedi. Ancak ‘Panzerler’ ilk gol için çok fazla beklemedi. 11’nci dakikada organize gelişen bir Almanya atağında ceza alanına giren Mario Götze, Joao Pereira tarafından formasından çekilince hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi ve Portekizli oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Atışı kullanan Thomas Müller topu ağlara göndererek Almanya’yı 1-0 öne geçirdi (12.).

Gol sonrası Portekiz'in rakip kalede beraberlik arayışı sonuç vermezken Almanya 32’nci dakikada farkı 2’ye çıkardı. Toni Kroos’un kullandığı korner vuruşunda ileri çıkan Mats Hummels, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.

Pepe yine yaptı yapacağını

37’nci dakikada Portekiz 10 kişi kaldı. Pepe’nin Thomas Müller’e müdahalesi sonrası hakem faul düdüğünü çaldı. Portekiz’in hırçın savunmacısı yerdeki rakibine eğilerek şiddetli olmamakla birlikte kafa atınca bu hareketinin karşılığı olarak kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rakibinin 10 kişi kalmasından sonra iyice rahatlayan Almanya, ilk yarının uzatma dakikasında farkı 3’e yükseltti. Toni Kroos’un ceza alanına indirdiği topu savunmaya rağmen kontrol eden Thomas Müller, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi (45+1) ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının tamamında da Almanya’nın üstünlüğü vardı. Oyuna 62'nci dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olan Andre Schürrle sağ kanattan yaptığı ortalarla arkadaşlarına rakip ceza alanı içinde pozisyon hazırladı. Onlardan birine Mario Götze'nin sert şutu Portekiz savunmasına takılırken (68.). 78'inci dakikadaki ortada kaleci Rui Patricio'nun çeldiği top Thomas Müller’in önünde kaldı. Müller kale alanı içinde topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve ortaya maçın 4-0’lık skoru çıktı.

Kalan dakikalarda Ronaldo’nun uzak mesafeden yaptığı düzgün serbest vuruşu Neuer güçlükle önlerken, maçın yıldızı Thomas Müller 82’nci dakikada yerini Lukas Podolski’ye bıraktı.

90 dakika sonunda Almanya sahadan 4-0’lık skor ve 3 puanla ayrıldı. ‘Panzerler’ gruptaki ikinci maçını 21 Haziran Cumartesi günü Gana ile oynayacak. Aynı gün Portekiz’in rakibi ABD olacak.