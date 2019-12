‘Almanya Türklere vize uygulayamaz’

Alman avukat Björn Maibaum 1973 yılında yapılan anlaşmaya göre Türk vatandaşların Almanya'ya vizesiz kısa bir dönem için giriş yapabileceklerini belirtti.



Almanya'nın Köln kentinde Türk-Alman Forumunun (DTF) düzenlediği "Göç yasası" konulu toplantıya konuşmacı olarak katılan Alman avukat Björn Maibaum, "Almanya'nın Türklere yönelik vize uygulaması Avrupa yasalarına aykırı" dedi.



Maibaum, Almanya'nın Türklere yönelik vize uygulamasının Avrupa Adalet Mahkemesinin kararlarına aykırı olduğunu belirtti. Maibaum, "Bir Türk vatandaşı, mevcut uygulamaya göre vizesiz Almanya'ya girdiğinde sınır dışı ediliyor. Bu, Avrupa Adalet Mahkemesinin kararlarına aykırı bir durum" dedi.



Türk vatandaşlarının 1973 yılında yapılan bir anlaşmaya göre Almanya'ya vizesiz olarak kısa bir dönem giriş yapabileceklerini ifade eden Maibaum, "Giriş nedeni kısa dönem çalışmak, tedavi olmak ya da turistik ziyaret ise Avrupa Adalet Mahkemesi kısa sürelik girişlere izin veriyor. Türk vatandaşların vizesi yok diye sınır dışı edilmeleri yasalara aykırı" diye konuştu.



Alman hükümetinin vize kararının kontrolsüz göç endişesinden kaynaklandığını savunan Maibaum, sınır dışı edilecek Türk vatandaşlarının ülkelerine gönderilene kadar hapis tutulmasının da temel insan haklarını ihlali olduğunu belirtti.



Maibaum, aile birleşmesi çerçevesinde Almanya'ya gelecek yabancı eşlerden, önceden Almanca bilmelerinin istenmesinin de hukuki dayanaktan yoksun olduğunu kaydetti.



Köln Konsolosu Bekir Utku Atahan'ın da katıldığı toplantıda Maibaum, üniversite eğitimi için Almanya'ya gelen öğrencilerin, burada 3 yıl çalıştıktan sonra oturma izni alabileceğini ifade etti.



Öğrenciler ne kadar kazanabilir?



Maibaum, bu öğrencilerin Almanya'da çalışmaları durumunda 400 avrodan fazla para alması gerektiğine dikkat çekerek, "400 avronun üzerinde para alarak çalışan bir öğrenci 3 yıl kesintisiz çalışırsa oturma izni için müracaat etme hakkına sahip olur. Öğrenci vizesiyle Almanya'ya gelerek üniversite ya yüksek okul bitiren bir kişiye, Alman hükümeti 1 yıl oturma izni veriyor. Öğrenci vizesiyle Almanya'da erkenden küçük işlerde de olsa çalışmanın büyük faydası var. Bunu her zaman tavsiye ederim" ifadesini kullandı.



DTF Başkanı Efkan Kara ise, amaçlarının Almanya'da yaşayan Türkleri her zaman her konuda bilgilendirmek olduğunu belirterek, bu tür toplantılar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.