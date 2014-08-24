'Almanya Türkiye'yi 1976'dan bu yana dinliyor'

Focus Dergisi, Almanya Federal Haber Alma Teşkilatı BND’nin Türkiye’yi 1976’dan beri dinlediğini yazdı.

Dergi’nin haberine göre, BND dönemin başbakanı Helmut Schmidt’in izniyle Türkiye’yi dinlemeye almış.

DHA'dan Ahmet İncel'in haberine göre, bugünkü dinlemelere ise meclis komisyonunca karar verildiğini belirten Focus, dinleme iznini veren komisyonun Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı uzmanlarından oluştuğunu belirtti.

Meclisteki Birlik Partilerinin (CDU/CSU) iç politika uzmanı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Milletvekili Hans-Peter Uhl “BND’nin Türkiye’yi dinlemek için yeterli nedenleri var” derken, ‘insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve terörizmi’ nedenler olarak saydı. Uhl, “AB adayı Türkiye’den bize neler gelebileceğini mutlaka bilmek zorundayız” dedi.