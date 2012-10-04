Almanya, Türkiye'ye yaptığı yardımı durdurdu

Almanya, kalkınma işbirliği kapsamında Türkiye'ye yaptığı yardımı durdurduğunu açıkladı.

Federal Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomik olarak güçlendi ve ülke kendi kendine yetebilir bir seviyeye ulaştı. Klasik anlamda bir yardıma ihtiyacı kalmadı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık önceden planlanmış 92,5 milyon euroluk yardımın ise etkin enerji ve yenilenebilir enerji alanına kaydırılacağını belirtti. Almanya, Türkiye'ye 50 yıldır kalkınma yardımı yapıyordu.

Federal Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Hans-Jürgen Beerfeltz, "Uzun yıllar başarılı şekilde işbirliği yaptığımız partner ülke Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve dinamik güçlenmesiyle Almanya tarafından yapılan tek taraflı kalınma ve işbirliği yardımına ihtiyacı kalmamıştır. Türkiye gibi kalkınma sürecinde bulunan ülkeler gelecek şansı barındırıyor. Ekonomik kalkınma olmadan sürdürülebilir kalkınma olmaz." dedi. 50 yıldır devam eden kalkınma yardımı kapsamında bu zamana kadar Almanya yaklaşık 4,5 milyar euro yardım gerçekleştirdi. Bakanlık, Türkiye ile işbirliklerinin iklimin korunması projeleriyle devam edeceğini kaydetti.