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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Türkiye'ye mali yardımı artırıyor

Almanya Türkiye'ye sığınmacılar için bu yıl yapacağı kalkınma yardımını 36 milyondan 50 milyon euroya yükseltme kararı aldı.

24 Ocak 2016 16:24

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller Bild am Sonntag'a verdiği
demeçte, Almanya'nın Türkiye ile sığınmacılar konusunda yaptığı işbirliği çerçevesindeki mali
yardımı bu yıl 36 milyondan 50 milyon euroya yükselteceğini söyledi.

Müller Türkiye'nin 2.5 milyon Suriyeli sığınmacıyı aldığını hatırlatarak, "Türkiye'deki bu
sığınmacılara bir perspektif sunulmak zorunda ve biz de bize düşen payı yerine getiriyoruz"
dedi.

Gerd Müller, Almanya'nın Türkiye'ye yapacağı mali yardımın sınırdaki okul ve meslek eğitim
yerleri ile altyapının güçlendirilmesi yatırımlarında kullanılacağını belirtti. Almanya Kalkınma
Bakanı salı günü Türkiye'yi ziyaret edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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