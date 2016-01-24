Almanya Türkiye'ye mali yardımı artırıyor

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller Bild am Sonntag'a verdiği

demeçte, Almanya'nın Türkiye ile sığınmacılar konusunda yaptığı işbirliği çerçevesindeki mali

yardımı bu yıl 36 milyondan 50 milyon euroya yükselteceğini söyledi.

Müller Türkiye'nin 2.5 milyon Suriyeli sığınmacıyı aldığını hatırlatarak, "Türkiye'deki bu

sığınmacılara bir perspektif sunulmak zorunda ve biz de bize düşen payı yerine getiriyoruz"

dedi.

Gerd Müller, Almanya'nın Türkiye'ye yapacağı mali yardımın sınırdaki okul ve meslek eğitim

yerleri ile altyapının güçlendirilmesi yatırımlarında kullanılacağını belirtti. Almanya Kalkınma

Bakanı salı günü Türkiye'yi ziyaret edecek.