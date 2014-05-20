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Dünya

Almanya, 'baskı' gerekçesiyle Türkiye'ye internet teknolojisi ihracını durduruyor

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı, halka sadece tank ya da makineli tüfekle değil aynı zamanda internet gözetleme teknolojileriyle de baskı uyguladığını ifade etti

20 Mayıs 2014 16:49

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Türkiye de dahil birçok ülkeye gözetleme teknolojileri alanında ihracatın durdurulacağını açıkladı. Gabriel, internet gözetleme teknolojilerinin baskı aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Gabriel, Alman hükümeti tarafından ayrıca bu tür araçlar üreten tüm Alman firmalarına baskıcı rejimlerle ticaret yapmama konusunda nisan ayında uyarı yapıldığını belirtti. 


Türkiye ve Rusya bu ülkeler arasında


Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel sözkonusu teknolojilerin satılmayacağı ülkelerin listesini vermedi ancak NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung muhabirlerinin soruları üzerine NATO üyesi Türkiye ve Rusya'nın da ihracat yapılmayacak ülkeler arasında olduğunu söyledi. 

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Gabriel otoriter rejimlerin halka sadece tank ya da makineli tüfekle değil aynı zamanda internet gözetleme teknolojileriyle de baskı uyguladığını ifade etti. Gabriel, “İnternetin özgürlüğünü savunmak isteyenler, internet kullanıcılarını gözetleyen ve böylece en temel insan haklarını çiğneyen bu tarz rejimlerin eline teknoloji veremez” diye konuştu. 

Almanya 2012 yılında Suriye ve İran'a bu tür ürünlerin satışını yasaklamıştı ancak bunun dışında herhangi bir yasal kısıtlamaya gidilmemişti.

 

(DW Türkçe)

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