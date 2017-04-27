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Dünya
Deutsche Welle

Almanya: Türkiye'ye ekonomik destek gündemde değil

Alman hükümeti, mevcut koşullarda Türkiye'ye ekonomik desteğin gündemde olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ilişkilerdeki pürüzler nedeniyle ekonomik yardımda ihtiyatlı olduklarını söyledi.

27 Nisan 2017 20:16

Alman hükümeti, Türkiye-Almanya ilişkilerindeki gerginlik dolayısı ile Türkiye'ye ekonomik desteğin şimdilik gündemde olmadığını açıkladı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de devam eden tutukluğunun yanı sıra ikili ilişkilerde bir dizi başka sorunlu konuların da bulunduğuna işaret ederek, bunun ekonomik yardımlarla ilgili tartışmalarda kendilerini ihtiyatlı olmak durumunda bıraktığını söyledi.

Bild gazetesi pazartesi günü Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardım isteğinde bulunduğunu bildirmişti. Habere göre Washington'daki G20 Maliye Bakanları buluşmasında zayıflayan Türkiye ekonomisini yeniden canlandırmanın yollarının ele alındığını kaydeden Bakan Şimşek, "Bunun için Almanya'ya ihtiyacımız var" diye konuşmuştu.

Ancak Mehmet Şimşek, Bild haberini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yalanmıştı. Şimşek sözlerinin bağlamından çıkarıldığını belirtmiş ve Türkiye’nin yardım talebinde bulunmadığını, işbirliği önerdiklerini söylemişti.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye ekonomik desteğin zora girdiğini belirtmiş, son olarak Alman Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması öncesinde Türkiye'ye ekonomik destek konusunda Türk mevkidaşı ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, "Görüşmeler iyi ilerliyordu. Ama ardından tutuklama geldi. Bu, durumu son derece güçleştirdi" diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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