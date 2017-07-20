Almanya: Türkiye'ye çok sabır gösterdik; farklı adımlar atacağız, kimseye "Yatırım yapın" diyemeyiz!

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, gazeteci Deniz Yücel'in ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasıyla ilgili olarak "Türkiye'ye çok sabır gösterdik ki bazen bunu yapmak hiç kolay olmadı" dedi. "Türkiye politikamıza yeni bir yön vermemiz gerekiyor. İlişkilere böyle devam edemeyiz" görüşünü dile getiren Gabriel, "Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak" ifadesini kullandı.

Gabriel Almanya'nın ilk etapta Türkiye'ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağının altını çizdi. "Hukuki güvencenin olmadığı bir ülkede hiç kimseye yatırım yapması tavsiyesi veremeyiz" diyen Gabriel, Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Alman vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirileceğini de açıklayan Gabriel, ayrıca Türkiye'ye yönelik AB'nin mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Almanya olarak Türkiye'ye hep sabırla yaklaştık, örneğin Nazi benzetmelerine karşı da bu tavrımızı koruduk" diyen Dışişleri Bakanı Gabriel, "Almanya'da 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Onlar Almanya'nın yeniden inşasında önemli görevler üstlendi. Onlar toplumumuzun bir parçası" diye konuştu.

"Sabrın sonuna gelindi"

Almanya'nın defaten sabır gösterdiğini, Türkiye'de mantığın yeniden ağır basacağını umduğunu söyleyen Gabriel ancak bu sabrın sonuna gelindiğini belirtti. Gabriel, Türkiye'de geçen sene yaşanan darbe girişimine de değindi ve "maalesef bu darbe girişiminin yaşandığını ancak bu olayın ardından ortaya çıkan uygulamaların uluslararası hukuk kurallarıyla örtüşmediğini" ifade etti.

Gabriel buna, binlerce kişinin gözaltına alınmasını, tasfiyeleri ve basına yönelik kısıtlamaları örnek gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı, Ankara'nın aralarında Alman şirketlerinin de bulunduğu bazı kişi ve kuruluşlara "terör" suçlamasında bulunmasını da eleştirdi.

Gabriel'in açıklaması öncesinde Alman basınına Türkiye'nin, Alman emniyetine teröre destek verdiğini iddia ettiği kişi ve kuruluşların bulunduğu bir liste verdiği haberi yansımıştı. Türkiye'nin teröre destek verdikleri iddiasıyla suçladığı 68 maddelik kişi ve şirketler listesinde Almanya'nın önde gelen büyük şirketlerinden Daimler ve BASF'ın da bulunduğu yer almıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı, darbe girişiminin ardından Türkiye'de 22 Alman vatandaşının gözaltına alındığını ve halen 9 Alman vatandaşının hapiste olduğunu söyledi.

Sigmar Gabriel basın açıklamasını, tutuklu gazeteci Deniz Yücel, çevirmen Meşale Tolu ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in serbest bırakılması talebiyle bitirdi.

Ne olmuştu?

Büyükada'da bir eğitim için bir araya gelen ve iki hafta önce düzenlenen baskında gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden altısı tutuklanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada'da gözaltına alınan 6 aktivistin tutuklanması kararını 'kınadıklarını', tutuklanan aktivistlerden Alman eğitmen Peter Steudtner için verilen kararın "tamamen haksız" olduğunu söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yaz tatilini yarıda keserek krizi görüşmek üzere Berlin'e döndüğü açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da tutuklanan 6 insan hakları savunucusunun "derhal serbest bırakılması" çağrısı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel ile ilgili şu ifadeleri söylemişti: