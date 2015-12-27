Almanya, Türkiye’ye asker gönderecek



Alman Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, meclisi, NATO'nun bazı AWACS erken uyarı uçaklarını geçici olarak Türkiye'nin Konya ilçesine konuşlandıracağı konusunda bilgilendirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Almanya tüm personelin yüzde 30'unu oluşturduğu için, silahlı kuvvetlerimiz de bu harekâttan doğal olarak etkilenecek" açıklamasını yaptı. Ancak kaç Alman askerinin gönderileceği konusu henüz netlik kazanmadı.

Karar, kasım ayında bir Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmesinin ardından gelmişti. NATO'nun AWACS uçaklarının konuşlandırmasındaki amaç Türk hava sahasını stabilize etmek ve daha fazla uçağın düşürülmesini engellemek.

'Meclis onayına gerek yok'

Alman meclisini bilgilendirme notunda bunun bir muharebe misyonu olmadığı için meclisin onayını gerektirmediği kaydedildi.

Meclise gönderilen bilgilendirme yazısında ayrıca, terör örgütü IŞİD'in bilinen bir hava savunması olmadığı ve Suriye ya da Rusya gibi hava kuvvetlerini NATO üyesi Türkiye'ye karşı kullanacak diğer tarafların dâhil olduğu konusunda bir emare de olmadığı da belirtildi. Ancak bazı Alman milletvekilleri, bu harekât konusunda daha fazla bilgi talep etti.

Bir AWACS uçağında normalde farklı ülkelerden 16 askeri personel bulunuyor. Almanya, misyona dâhil üyelerin üçte birini oluşturduğu için gönderilecek asker sayısı da gönderilecek uçak sayısına bağlı olacak.