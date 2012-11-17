Almanya Türkiye'ye 170 asker gönderiyor

NATO'nun Türkiye-Suriye sınırına patriot füzelerini yerleştirmesi çerçevesinde 170 Alman askerinin Türkiye'ye geleceği iddia edildi.



Almanya'nın etkili gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, Ankara'nın talebi doğrultusunda NATO tarafından Türkiye-Suriye sınırına patriot füzeleri yerleştirileceği belirtildi.

Gazete, ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Türkiye-Suriye sınırına NATO patriot füzelerinin yerleştirilmesi çerçevesinde 170 Alman askerinin de Türkiye'ye geleceğini ileri sürdü.

Süddeutsche Zeitung, "Türkiye'ye gönderilecek 170 Alman askeri için Alman parlamentosunun izni gerekebilir" yorumunu da yaptı.

Alman gazetesinin haberine göre, Ankara Suriye sınırına patriot füzelerinin yerleştirilmesi için geçtiğimiz pazartesi günü NATO'ya resmi bir yazı gönderdi. Türkiye'nin "patriot" talebine NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Org. James Stravridis'in karar vereceği belirtildi.

Haberde, NATO'nun Ankara'nın talebine olumlu cevap vermesi halinde, Almanya'nın Türkiye-Suriye sınırına 2 adet patriot füzesi rampası ve 170 asker göndereceği ileri sürüldü.

Ankara'nın Suriye sınırına yerleştirilmesi talebinde bulunduğu PAC-3 tipi patriot füzelerine sadece 3 NATO üyesi sahip bulunuyor. Almanya'nın yanı sıra Almanya ve Hollanda da PAC-3 tipi patriot füzelerini envanterinde bulunduruyor.

PAC-3 tipi patriot füzeleri, savaş uçaklarının yanı sıra seyir halindeki füzeleri de vurabiliyor.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Alman hükümetinin Türkiye'ye patriot füzeleri ve asker göndermeye istekli olduğu, ancak bunun için parlamentonun onayına ihtiyaç olabileceği de belirtildi.