T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Türkiye’nin tepkisine şaşırmadı

Alman Meclisi’nin soykırımı tanıyan kararının ardından Alman hükümeti Türkiye ile ilişkilerin kalıcı olarak zedelenmemesini umuyor. Türk Büyükelçisi’nin Ankara’ya çağırılmasını beklenen bir adım olarak değerlendirildi.

03 Haziran 2016 18:58


Alman Meclisi'nin soykırımı kabul eden kararının ardından Türkiye'nin gösterdiği tepki, Berlin'de gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. Bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin “güçlü ve derin” olduğunu tekrarladı. Chebli, “Türkiye'den başka bir tepki gelmemesini umuyoruz. İstikrarlı ilişkilerimiz nedeniyle başka olumsuzlukların yaşanmayacağına inanıyoruz” dedi. Chebli, geçen on yıllar boyunca iki ülke arasında kurulan güçlü ilişkinin bu şekilde sarsılacağına inanmadıklarını dile getirdi.

Chebli, Lüksemburg, Avusturya gibi ülkelerin de Ermeni soykırımını tanımasının ardından, Türkiye'nin benzer bir tepki göstererek, o ülkelerdeki büyükelçileri geri çağırdığını hatırlattı. Chebli, “Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin beklenen tepkiyi gösterdiğini belirtti” dedi. Chebli, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin ne zaman Almanya'ya geri döneceğine ilişkin tahminde bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, dün Alman Meclisi'de karar tasarısının kabul edilmesinin ardından istişareler için Ankara'ya çağrılmıştı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de iki ülke arasındaki ilişkilerin “geniş bir yelpazeye yayıldığını ve çok derin” olduğunu söyledi. Seibert, NATO'da müttefik olan iki ülkenin ekonomik alanda kökleşmiş ilişkilerinin bulunduğunu, Almanya'da yaşayan Türklerin iki ülke arasında bağ oluşturduğunu ve mülteci krizinin çözümünde ortak olduklarını ifade etti.

Türk-Ermeni diyaloğuna destek

Seibert, Alman hükümetinin Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyaloğa büyük önem verdiğini belirtti. Türkiye'nin bu yönde geçen yıllarda attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarına işaret eden Seibert, her iki taraftan da siyasi uzlaşmanın sağlanması için çabaları artırmaları talebinde bulunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chebli de, Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini ve desteği sürdüreceklerini kaydetti. Chebli, Dışişleri Bakanlığı olarak halen bu konuda 1 milyon euro tutarındaki iki projeye destek verdiklerini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman MeclisiAlmanTürkiyeBüyükelçisi AnkaraBerlinDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli TürkiyeAlmanyaLüksemburg AvusturyaErmeniBakanı Frank-Walter SteinmeierTürkiye Berlin BüyükelçisiBerlin Büyükelçisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24