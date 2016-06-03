Almanya Türkiye’nin tepkisine şaşırmadı



Alman Meclisi'nin soykırımı kabul eden kararının ardından Türkiye'nin gösterdiği tepki, Berlin'de gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. Bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sawsan Chebli, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin “güçlü ve derin” olduğunu tekrarladı. Chebli, “Türkiye'den başka bir tepki gelmemesini umuyoruz. İstikrarlı ilişkilerimiz nedeniyle başka olumsuzlukların yaşanmayacağına inanıyoruz” dedi. Chebli, geçen on yıllar boyunca iki ülke arasında kurulan güçlü ilişkinin bu şekilde sarsılacağına inanmadıklarını dile getirdi.

Chebli, Lüksemburg, Avusturya gibi ülkelerin de Ermeni soykırımını tanımasının ardından, Türkiye'nin benzer bir tepki göstererek, o ülkelerdeki büyükelçileri geri çağırdığını hatırlattı. Chebli, “Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin beklenen tepkiyi gösterdiğini belirtti” dedi. Chebli, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin ne zaman Almanya'ya geri döneceğine ilişkin tahminde bulunmasının mümkün olmadığını kaydetti. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, dün Alman Meclisi'de karar tasarısının kabul edilmesinin ardından istişareler için Ankara'ya çağrılmıştı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de iki ülke arasındaki ilişkilerin “geniş bir yelpazeye yayıldığını ve çok derin” olduğunu söyledi. Seibert, NATO'da müttefik olan iki ülkenin ekonomik alanda kökleşmiş ilişkilerinin bulunduğunu, Almanya'da yaşayan Türklerin iki ülke arasında bağ oluşturduğunu ve mülteci krizinin çözümünde ortak olduklarını ifade etti.

Türk-Ermeni diyaloğuna destek

Seibert, Alman hükümetinin Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyaloğa büyük önem verdiğini belirtti. Türkiye'nin bu yönde geçen yıllarda attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarına işaret eden Seibert, her iki taraftan da siyasi uzlaşmanın sağlanması için çabaları artırmaları talebinde bulunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chebli de, Türkiye ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini ve desteği sürdüreceklerini kaydetti. Chebli, Dışişleri Bakanlığı olarak halen bu konuda 1 milyon euro tutarındaki iki projeye destek verdiklerini söyledi.