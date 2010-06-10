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Dünya

Almanya, Türkiye'nin 'İsrail tavrı'ndan memnun değil

Alman Federal Meclisi'nde Sol Parti'nin talebi üzerine, İsrail'in "Mavi Marmara" gemisine saldırısı tartışıldı.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) bugün Sol Parti'nin talebi üzerine, İsrail'in "Mavi Marmara" gemisine saldırısı tartışıldı.


Almanya Parlamentosu'ndaki tartışmada iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Philipp Missfelder "çelişkili olduğu gerekçesiyle" Türkiye'nin tutumunu eleştirdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Türkiye'nin tavrını eleştirirken, Türkiye'ye Orta Doğu'da ihtiyacı olduklarının söyledi. Yeşiller Partisi de İsrail'in tutumunu kınadı.


SPD Milletvekili Rolf Mützenich, saldırıyla ilgili "Türkiye'ye yanlış sinyal verilmemesi gerektiğini", Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmek üzere İsrail'li hükümet yetkililerini davet ettiğini belirterek, "Türkiye'ye Orta Doğu konusunda ihtiyacımız var" dedi.


Saldırıyla İsrail'in güvenliğinin artmadığına ve Gazze Şeridi'ndeki kötü durumun değişmediğine işaret eden Mützenich, İsrail'in bölgeye uyguladığı ambargonun bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.


Yeşiller Partisi Milletvekili Kerstin Müller de, saldırı sırasında büyük bir bedel ödendiğine dikkati çekerek, İsrail'in güvenlik endişesini anlamasına rağmen, gereksiz yere gösterilen şiddeti tüm parti grubu adına kınadı.


Uluslararası bağımsız bir komisyon tarafından saldırının araştırılmasını isteyen Müller, "İsrail'in Türkiye ile ilişkileri bozuldu. Halbuki Türkiye Orta Doğu'daki tek demokratik arabulucu ülke" şeklinde konuştu.


CDU Milletvekili Philipp Missfelder ise, "Türkiye'nin bir NATO ülkesi olarak İsrail'e yönelik olumsuz tutumunun kendi değerlerini temelden sarstığını", Türkiye'nin bir yandan yaşanan olaydan şikayetçi olmasını, diğer yandan "Mavi Marmara" gemisindeki eylemcileri durdurmak için girişimde bulunmamasını eleştirdi.


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