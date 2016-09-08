Almanya Türkiye'nin İncirlik kararından memnun



Alman Dışişleri Bakanlığı Federal Meclis Savunma Komisyonu'nu İncirlik konusundaki gelişmelerle ilgili bilgilendirdi. Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Karl A. Lamers, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın kendilerine, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, Savunma Komisyonu üyelerinin İncirlik'i ziyaret etmesine sözlü olarak onay verdiğini belirttiğini açıkladı. Savunma Komisyonu üyelerinin 4-6 Ekim tarihleri arasında İncirlik'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'nin izin kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Steinmeier, Türk hükümetinin verdiği bu kararla, Türk-Alman ilişkilerinde ilerleme sağlandığını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba günü Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada, ziyaret izniyle ilgili olarak "Almanya şimdiki tavrını koruduğu takdirde ziyarete izin verebileceklerini' söylemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'deki G20 Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, İncirlik konusunda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediğini belirtmişti.

Sol Partili Neu'un ziyareti belirsiz

Sol Parti savunma politikaları uzmanı Alexander Neu, İncirlik Üssü'nü ziyaret edip etmeyeceği konusuna netlik kazandırmadı. Neu, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Şu an üssü ziyaret edip etmeyeceğim konusunda karar vermiş değilim, konuyu Federal Meclis'teki Sol Parti grubunda tartışacağız" dedi. Neu, bunun kendisi için zor bir karar olduğunu söyleyerek, Federal hükümetin, ziyaret iznini, Ermeni soykırımı kararına fiili olarak mesafeli olma karşılığınde elde ettiğini savundu.

Türkiye-Almanya ilişkileri Alman Federal Meclis'inin Ermeni soykırımını tanıyan kararı kabul etmesinden bu yana gergin. Türkiye, Alman hükümetinden, Federal Meclis'in kararıyla arasına mesafe koymasını talep etmişti. Almanya'nın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth iki hafta önce Türkiye'yi ziyaret etmiş ve İncirlik krizinin çözülmesi konusunda olumlu mesajlar vermişti. Ardından Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin, Türk hükümetinin talebini yerine getireceğini ve meclisin kabul ettiği Ermeni soykırımı kararıyla arasına mesafe koyacağını iddia etmişti. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert bu adımın atılmayacağını duyururken, Almanya Başbakanı Merkel, 'Federal Meclis'in Ermeni kararına saygı gösterilmesini gerektiğini' belirtmiş ve kararın hukuki açıdan bağlayıcı olmadığını Türk hükümetine ilettiklerini kaydetmişti. Alman hükümetinin soykırım kararının hukuki açıdan "bağlayıcı olmadığını" vurgulamasının gerginliğin azalmasında rol oynadığı tahmin ediliyor.