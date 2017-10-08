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"Almanya, Türkiye'nin AB üyeliğini frenleyecek"

Müzakerelerin sonlandırılması için 28 ülkenin onayı gerekiyor

08 Ekim 2017 17:55

Der Spiegel dergisi, Almanya'nın Ekim ortasında yapılacak AB Zirvesi'nde Türkiye'nin AB üyeliğini frenleme girişiminde bulunacağını iddia etti.

Der Spiegel dergisinin internet portalındaki habere göre, Almanya ve Birlik içindeki bazı ülkeler, 19 Ekim'de düzenlenecek AB Zirvesi'nde AB Komisyonu'ndan, Türkiye'nin üyelik kriterlerini yerine getirip getirmediği konusunda resmi bir rapor hazırlamasını talep edecek. Spiegel'in haberini AB'den diplomatların doğruladığı belirtildi.

Haberde, söz konusu raporun olumsuz olacağı, böylece Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi yönündeki baskının da artacağı kaydedildi. AB'ye aday bir ülkenin üyelik müzakerelerinin sonlandırılması için 28 ülkenin onay vermesi gerekiyor.

"Türkiye'ye üyelik öncesinde yapılan mali yardımlar azaldı"

Spiegel AB Komisyonu'nda bu konuda şüphelerin bulunduğunu da yazdı. Spiegel'in edindiği bilgilere göre, AB Komisyonu önümüzdeki yıl ilkbaharda Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nu kamuoyuyla paylaşmak ve sadece Türkiye'ye üyelik öncesinde yapılan yardımların nasıl daha da azaltılabileceği açıklamasını yapmaktan yana. Türkiye'ye üyelik öncesinde yapılan mali yardımlar azaldı. AB Türkiye'ye 2014-2020 yılları arasında 4 milyar 500 milyon euro ödeme sözü verdi. Ancak şu ana dek bu miktarın sadece 250 milyon eurosu ödendi.

AB'nin belirlediği Kopenhag kriterleri demokrasi, hukuk devleti, insan hakları ve azınlık haklarının korunması gibi konuları içeriyor. Almanya Türkiye'yi, tutuklu Alman vatandaşları nedeniyle eleştiriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, Ekim ortasındaki AB Zirvesi'nde bu konuyu gündeme getireceğini belirtti. AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 19-20 Ekim tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelecek.

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