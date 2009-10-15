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Dünya

Almanya Türkiye'nin AB üyeliğini engellemeyecek

15 Ekim 2009 18:14


Almanya'da yapılan genel seçimlerden sonra sürdürülen koalisyon görüşmelerinde, partiler Türkiye'nin AB üyeliğini bloke etmeme konusunda anlaşma sağlandı.

Hristiyan birlik partileri (CDU/CSU) ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında sürdürülen görüşmelerde Türkiye'nin AB üyeliği konusunda koalisyon sözleşmesine girecek ifade konusunda çalışma grubunda uzlaşma sağlandığı bildirildi. 

Alman Haber Ajansı (DPA), dışişleri ve savunma alanındaki çalışma grubunun, hazırlanacak koalisyon sözleşmesine Türkiye ile yapılan katılım müzakerelerinin "ucu açık" yürütülmesinin istenildiğinin, Türkiye'nin üyeliğinin reddedilmesi durumunda ise AB ile "imtiyazlı ortaklığın" teklif edilmesinin yazılmasını önerdiğini belirtti.

Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU), Türkiye'nin AB üyeliğini kesin şekilde reddeden bir ifadenin koalisyon sözleşmesinde yer almasını isterken, FDP konuyu koalisyon sözleşmesinin dışında tutmayı, Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) de daha önceki hükümet sözleşmesindekine yakın bir ifadenin yer almasını istiyor.

Önceki hükümet sözleşmesinde, dışişleri ve savunma çalışma grubunun önerisine benzer bir ifade yer almıştı.




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