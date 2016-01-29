Almanya, Türkiye'den giden mültecilere öncelik tanıyacak

Mültecilerle ilgili yasalarda değişiklik yapma kararı alan Almanya'da koalisyon ortakları Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara öncelik verilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

Radikal'de yer alan habere göre; Almanya’da Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD’den oluşan koalisyon hükümeti aylar süren tartışmanın ardından sığınmacı yasalarında yapılacak değişiklikler konusunda anlaştı. CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel, SPD lideri Sigmar Gabriel ve CSU lideri Horst Seehoferin bu akşam (Perşembe) bir araya geldiği zirvede, II. Sığınmacı Paketi üzerinde anlaşma sağlandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre CSU’nun “Sığınmacılar en az iki sene ailelerini getiremesinler“ talebi SPD tarafından kabul edildi. İnsani nedenlerle sığınma hakkı elde eden mülteciler eşlerini ve çocuklarını iki yıl süreyle getiremeyecek. İki yılın sonunda şu anda geçerli olan ve sadece insani nedenlerle sığınma hakkı verilenlerinde ailelerini getirebilmesini öngören düzenlemeye geri dönülecek. CDU bu konuda yeni bir düzenleme istiyordu. SPD’nin iki yıl şartını kabul etmesiyle CDU da iki yılın sonunda eski düzenlemeye dönülmesini onayladı.

Öncelik Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan gelenlere

Aile birleşimi konusunda AB planı çerçevesinde Türkiye, Ürdün ve Lübnan’dan kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara öncelik verilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı. Ayrıca, meslek eğitimini tamamlayan sığınmacılara, sığınma başvurusunun sonucuna bakılmaksızın iki yıl çalışma ve kalma hakkı verilecek.

Uyum kurslarına katılacak sığınmacıların kurs masrafları konusunda ise aylık 10 euro katkı payı vermeleri hususunda anlaşma sağlandı.

Üzerinde anlaşmaya varılan tasarıya göre ayrıca, Balkan ülkelerine ek olarak Fas, Cezayir ve Tunus‘un da güvenli ülke listesine dahil edilmesi kararlaştırılarak, bu ülkelerden gelen sığınmacıların daha kolay geri gönderilmelerinin önü açılmış oldu.