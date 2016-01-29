T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya, Türkiye'den giden mültecilere öncelik tanıyacak

"Sığınmacılar, en az iki sene ailelerini getiremesin" talebi kabul edildi

29 Ocak 2016 16:17

Mültecilerle ilgili yasalarda değişiklik yapma kararı alan Almanya'da koalisyon ortakları Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara öncelik verilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

Radikal'de yer alan habere göre; Almanya’da Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD’den oluşan koalisyon hükümeti aylar süren tartışmanın ardından sığınmacı yasalarında yapılacak değişiklikler konusunda anlaştı. CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel, SPD lideri Sigmar Gabriel ve CSU lideri Horst Seehoferin bu akşam (Perşembe) bir araya geldiği zirvede, II. Sığınmacı Paketi üzerinde anlaşma sağlandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre CSU’nun “Sığınmacılar en az iki sene ailelerini getiremesinler“ talebi SPD tarafından kabul edildi. İnsani nedenlerle sığınma hakkı elde eden mülteciler eşlerini ve çocuklarını iki yıl süreyle getiremeyecek. İki yılın sonunda şu anda geçerli olan ve sadece insani nedenlerle sığınma hakkı verilenlerinde ailelerini getirebilmesini öngören düzenlemeye geri dönülecek. CDU bu konuda yeni bir düzenleme istiyordu. SPD’nin iki yıl şartını kabul etmesiyle CDU da iki yılın sonunda eski düzenlemeye dönülmesini onayladı.

Öncelik Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan gelenlere

Aile birleşimi konusunda AB planı çerçevesinde Türkiye, Ürdün ve Lübnan’dan kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara öncelik verilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı. Ayrıca, meslek eğitimini tamamlayan sığınmacılara, sığınma başvurusunun sonucuna bakılmaksızın iki yıl çalışma ve kalma hakkı verilecek.

Uyum kurslarına katılacak sığınmacıların kurs masrafları konusunda ise aylık 10 euro katkı payı vermeleri hususunda anlaşma sağlandı.

Üzerinde anlaşmaya varılan tasarıya göre ayrıca, Balkan ülkelerine ek olarak Fas, Cezayir ve Tunus‘un da güvenli ülke listesine dahil edilmesi kararlaştırılarak, bu ülkelerden gelen sığınmacıların daha kolay geri gönderilmelerinin önü açılmış oldu.

ETİKETLER

almanyaangela merkelsuriyesavaşışidmülteciçatışmagöçönceliktürkiyeürdünlübnan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24