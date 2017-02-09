Almanya Türkiye'den daha fazla mülteci alacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel bir hafta önce gerçekleştirdiği Ankara ziyareti esnasında yeni bir mülteci programının başlatılacağını duyurdu. Almanya'nın Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecileri kabulünü öngören program kapsamında Almanya Türkiye'den ayda 500 Suriyeli mülteci alacak. Bu programla birlikte Almanya'nın Türkiye'den alacağı mülteci sayısının gelecekte kayda değer bir oranda artması bekleniyor.

Konuyla ilgili yetkili kurum olan Federal İçişleri Bakanlığı, programın Almanya'ya ek bir "mülteci alım zorunluluğu" dayatmayacağını açıkladı. Program çerçevesinde başlangıçta İtalya ve Yunanistan'da bulunan mültecilere sağlanması kararlaştırılmış olan boş kontenjanların, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere tahsis edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

İlk grup Ocak'ta geldi

Yeni program, hâlihazırda var olan yeniden yerleştirme programını tamamlayıcı bir nitelik taşıyor. Programı kapsamında, 2016 yılında çoğunluğu Türkiye'de bulunan Suriyeli olmak üzere bin 200'den fazla mültecinin Almanya'ya geldiği biliniyor. Programın ilk aşaması 12 Ocak'ta hayata geçirildi. Bu çerçevede 153 kişiden oluşan ilk Suriyeli mülteci grubu Türkiye'den Almanya'ya geldi.

Alınan mültecilerde aranan iki niteliğin korumaya muhtaç durumda olmak ve Almanya'da entegrasyon kabiliyetine sahip olmak olduğu belirtildi. Bu çerçevede adayların yaşları, dini görüşleri, okul ve mesleki eğitimleri ve dil bilgileri değerlendirmeye alınıyor. Mültecilerin Almanya'da ailevi bağları olup olmadığı da kabul süreçlerinde önemli bir rol oynuyor.

Karar verici ilk etapta Türkiye

Yeni program çerçevesinde, mültecilerin seçim sürecinde yetkili olan kurumların Türkiye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) olduğu belirtildi. Süreç ön seçimi Türk makamının yapması ve bunu takiben UNHCR'ın uygun adayların dosyalarını Almanya'ya ya da diğer potansiyel alıcı ülkelere gönderilmek üzere oluşturması şeklinde işliyor.

AB devletleri Eylül 2015'te, AB üyesi iki ülke İtalya ve Yunanistan'da bulunan 160 bin mülteciyi bu iki ülkeyi rahatlatmak adına AB içinde paylaşmaya karar vermişti. AB yaklaşık bir yıl sonra ise kapsamı genişleterek Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin de AB'ye kabulünü mümkün kılan bir karar almıştı.

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AFP/BÜ/GA