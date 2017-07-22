Almanya: Türkiye’de suçsuz vatandaşlarımız tutuklanmaktadır, siz Türklerin vatanı Almanya’dır

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman Bild gazetesinde bir mektup yayımladı. Gabriel, mektubunda Berlin hükümetinin Türkiye’ye karşı aldığı önlemlerin Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk vatandaşasını etkilememesi temennisi iletildi.

Gabriel, Türkçe ve Almanya yayımlanan mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Türk hemşehrilerim

Federal Hükümetin tümü adına da size bu şekilde hitap etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimizde şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz de hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya’dır, fakat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye’dir.

Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazinedir. Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması için her zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli olduğunu biliyoruz.

Fakat şu anda Türkiye’de suçsuz Alman vatandaşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değildir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız.”

Ne olmuştu?

Çifte vatandaşlığı bulunan gazeteci Deniz Yücel’in ardından insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in de tutuklanması üzerine, Almanya dün Türkiye’ye karşı bir dizi önlem açıklamıştı. Gabriel önceki gün düzenlediği basın toplantısında ‘Türkiye’ye uyguladıkları politikaya yeni bir yön verme’ kararını ilan etmişti.

Gabriel, ‘Türkiye’ye yatırımları artık garanti edemeyeceklerini’ söylemiş; tam üyelik müzakereleri konusunda AB’yle görüşeceklerini belirtmiş; Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı da Almanlara ‘aşırı dikkatli olma’ tavsiyesinde bulunacak şekilde güncellenmişti.