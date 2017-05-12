Almanya: Türkiye, Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etti

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir kriz tehlikesi baş gösterdi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Meşale Tolu adlı bir Alman vatandaşının 30 Nisan'da Türkiye'de gözaltına alındığını ve 6 Mayıs'ta tutuklandığını belirterek, her iki olayla ilgili de Türk makamlarının Alman hükümetini haberdar etmediğini, diplomatik yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkladı.

Schäfer, Alman diplomatlarının Tolu ile şimdiye kadar kişisel temas kuramadıklarını belirterek, İstanbul'da bir cezaevinde bulunan tutukluya ulaşılabilmesi için Alman hükümetinin çaba gösterdiğini kaydetti. Schäfer, tutuklunun Alman vatandaşı olduğunu, muhtemelen artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bulunmadığını söyledi.

Alman hükümetinin konudan Türk makamları yoluyla değil, üçüncü kaynaklar yoluyla haberdar olduğuna dikkat çeken Schäfer, bu durumun "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi"nin ihlali olduğunu belirterek, Türk makamlarının konuyu teamüllere ve devletler hukukuna uygun bir şekilde ele almak zorunda olduğunu söyledi.

Tutuklu Almanların sayısı 6'ya yükseldi

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve Tolu ile birlikte toplam altı Alman vatandaşının Türkiye'de tutuklu bulunduğu, bazı Alman vatandaşlarına da cezai soruşturmalar nedeniyle Türkiye dışına çıkış yasağı getirilmiş olduğu bilgisini verdi. Kayda değer ilerleme sağlanmadan yıllar süren tutukluluk sürelerinin Almanya açısından anlaşılır olmadığını belirten Schäfer, "Bu en hafif deyimle şüpheli, ama her halükarda orantısız, hatta hukuksuz bir durumdur" diye konuştu.

Schäfer, konunun diğer vakalarla birlikte Londra'da Perşembe günü yapılan Somali yardım konferansı çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım arasındaki görüşmede de gündeme geldiğini söyledi.

Seibert: Endişeliyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert de konuyla ilgili açıklama yaptı. Alman vatandaşının tutukluluğu konusunda Alman hükümetine bilgi verilmemesini eleştiren Seibert, bu olayın kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Federal Hükümet sözcüsü, tutukluya en kısa sürede Alman diplomatik temsilcileriyle görüşme imkanı tanınmasını talep etti.

Sol eğilimli Etkin Haber Ajansı için çevirmenlik yaptığı belirtilen Meşale Tolu'nun "terör propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtiliyor.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD, perşembe günü yayınladığı haberde 33 yaşındaki Meşale Tolu'nun 30 Nisan'da terörle mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alındığını ve 6 Mayıs'tan beri İstanbul'daki kadınlar cezaevinde bulunduğunu bildirmişti. Alman medyasında yer alan haberlere göre 2007 yılında Alman vatandaşlığına geçen Ulm doğumlu Tolu'nun iki yaşında bir oğlu bulunuyor.

Ulm kentinden yayın yapan Ulm Radio 7'ye konuşan Tolu'nun ağabeyi, ailesinin tutukluyla görüştürülmediğini belirterek, "Onu görmemize, ziyaret etmemize izin vermiyorlar" dedi. Ağabey Hüseyin Tolu, kardeşinin neyle suçlandığına dair somut bir bilginin de bulunmadığını söyledi. Kardeşiyle ilgili bilgi almak için Türkiye'ye gittiklerini belirten Hüseyin Tolu, kardeşinin neyle suçlandığına dair bilgi istediklerinde "Olay soruşturma aşamasında. Bir şey söyleyemeyiz" yanıtını aldıklarını kaydetti. Hüseyin Tolu, kardeşinin tutuklama sonrasında avukatıyla sadece üç kez görüşebildiğini ve dosyaların avukata da gösterilmediğini söyledi.

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