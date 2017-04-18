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Dünya
Deutsche Welle

Almanya: Türkiye NATO'da kalmalı

Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Türkiye’nin NATO'da kalmasının uzlaşmayı kolaylaştıracağını savundu. Bakan, sorumluluğun Erdoğan’a düştüğüne dikkat çekti.

18 Nisan 2017 14:00

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Türkiye'nin NATO üyeliğini savundu.

Von der Leyen ‘Bild' gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye'deki gelişmeler bizleri zorlamakla birlikte, NATO dışındaki bir Türkiye ile ilişkilerin, NATO üyesi Türkiye ile ilişkilerden daha kolay olacağını kimse sanmasın”, dedi.

Almanya Savunma Bakanı ‘Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Avrupa'nın ebedi komşusu' olacağını belirtti.

Ursula von der Leyen "Öncelikle ülkesinin daha fazla bölünmesini istemeyen ve Türkiye ile ittifak arasında sağduyulu diyaloga geri dönülmesini arzulayan Türklerin menfaatleri açısından Türkiye ile demokratik ve açık toplumla ilgili görüşlerimizi NATO bünyesinde daha yoğun tartışabiliriz”, dedi.

Almanya Savunma Bakanı ‘ittifakın güvenilir üyesi olarak kalacaklarını göstermenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düştüğünü' söyledi.

Ursula von der Leyen ‘Türkiye ile aynı güvenlik çıkarlarını paylaştıklarını ve İncirlik’teki 274 Alman askerinin geri çekilmesinin şimdilik düşünülmediğini' de sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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