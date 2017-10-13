T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya: Türkiye ilişkileri masaya yatırılacak

"Merkel, Türkiye konusundaki endişelerini ve anlaşmazlıkları dile getirecek"

13 Ekim 2017 21:33

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek hafta Brüksel'de Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye'yle ilişkileri gündeme getirecek. Başbakan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Avrupa'nın Türkiye'yle ilişkilerinin tüm yönleriyle masaya yatırılacağını söyledi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, gelecek hafta 19 ve 20 Ekim tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelecek olan AB devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Avrupa Konseyi zirvesinde Türkiye'yle ilişkilerin masaya yatırılacağını söyledi.

Hükümetin basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren Seibert, arzularının Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yle ilişkilerin enine boyuna tartışılması olduğunu vurguladı:

"Liderlerin tüm detaylarıyla Türkiye'yle ilişkileri ele alması önemli. Başbakan elbette bu toplantıda Almanya'nın Türkiye konusundaki endişelerini ve ağır anlaşmazlıkları dile getirecek. Biz Avrupa'nın Türkiye'yle ilişkilerinin tüm boyutlarıyla tartışılmasını istedik ve bu konsey gündeminde. Ama Konsey'den bu konuda bazı noktalarda nihai bir karar çıkmasını beklemeyin."

ETİKETLER

Steffen SeibertAngela MerkelTürkiyeAlmanya ilişkileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24