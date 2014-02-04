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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya, Türkiye ile ortak bakanlar kurulu düzenlesin'

'Almanya Türk Toplumu' Başkanı Kenan Kolat, Almanya ile Türkiye arasında hükümetler seviyesinde düzenli istişarelerin başlatılmasını talep etti.

04 Şubat 2014 16:30


Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'i ziyareti vesilesiyle Alman "dpa" ajansının sorularını yanıtlayan "Almanya Türk Toplumu" isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Kenan Kolat, "Her iki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. Çıkarlar ortak ancak bunun için bir ortak stratejinin eksikliği duyuluyor" dedi.

Fransa ile belirli zamanlarda düzenlenen ortak bakanlar kurulu toplantılarına dikkat çeken Kenan Kolat, Türkiye ile de benzer bir düzenlemeye gidilmesinin, sorunların aşılmasında yardımcı olacağını kaydetti. Taraflar arasındaki sorunların kamuoyunda tartışıldığını ve zaman zaman iç siyasete malzeme yapıldığını vurgulayan Kenan Kolat, bunun yanlış bir uygulama olduğunu savundu. Kolat, Erdoğan'ın Merkel ile görüşmesinde çifte vatandaşlık konusunu da gündeme getirmesini umduğunu söyledi.

Kenan Kolat, "Mitteldeutsche Zeitung" gazetesine verdiği demeçte ise "Erdoğan'ın Almanya'daki Türklerin büyük kısmı tarafından desteklendiğini tahmin ettiğini" söyledi. Kolat, "Erdoğan, geçmiş hükümetlerin aksine Almanya'daki Türklerin akıbetiyle yakından ilgilendi" ifadesini kullandı. Kenan Kolat, Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk asıllıdan 1,5 milyonunun ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacağını sandığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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