Almanya: Türkiye ile müzakereler Ekim'deki AB zirvesine ele alınacak

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hazır olmadığını ve halihazırda fiilen durmuş durumda bulunan katılım müzakereleri konusunun Ekim ayındaki liderler zirvesinde ele alınacağını söyledi.

Seibert, haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, "Türkiye, şu anda Avrupa Birliği'ne katılacak durumda değil. Aslında müzakareler de durağan bir halde" dedi.

Sözcü ayrıca, konunun Ekim ayındaki AB liderler zirvesinde gündeme getirileceğini de sözlerine ekledi.

AB liderleri, 19-20 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar gecesi katıldığı seçim açık oturumunda Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili tutumunu sertleştirmiş ve en başından bu yana buna karşı olduğunu söylemişti.

Merkel ayrıca müzakerelerin durdurulması çağrısı yapmayacağını, ancak diğer AB liderleri ile Türkiye konusunda ortak bir zemin oluşturulması veya müzakerelerin durdurulması konusunda temaslarda bulunacağını da ifade etmişti.

AB ile Türkiye arasında, 2005'te başlayan katılım müzakerelerinde şu ana kadar 35 başlığın 16'sı açıldı ve yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatıldı. En son Haziran 2016'da 33'üncü fasıl olan Mali ve Bütçesel Hükümler açılmıştı.

Aralık 2016'daki AB Genel İşler Konseyi toplantısında, Türkiye'de devam eden olağanüstü hal ve insan hakları koşullarındaki kötüleşmelerden dolayı yeni başlık açılmaması kararı alınmıştı.

Müzakerelerin durdurulması yönündeki bir kararın tüm üyeler tarafından oybirliğiyle alınması gerekiyor.

Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi'ne müzakerelerin durdurulması çağrısı yapmıştı.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu da Merkel'in değerlendirmelerine yanıt olarak, Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in geçen hafta söylediği sözleri yineledi.

Komisyon Sözcüsü, Juncker'in Türkiye'deki yöneticilerin tavırlarının AB üyeliğini "imkansız kıldığı" ve Türkiye'nin Avrupa'dan "dev adımlarla uzaklaştığı" yönündeki sözlerini hatırlattı.