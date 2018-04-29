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BBC Türkçe

Almanya: Türkiye ile askeri işbirliği gözden geçirilebilir

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konunun tümüyle ele alınabileceğini söyledi. Alman Bild gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Almanya'nın tüm askeri işbirliği anlaşmalarını askıya almayı de

29 Nisan 2018 20:30

Almanya hükümetinin vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat ve yatırım yapma konularındaki uyarılarının ardından, Berlin'den Ankara ile askeri işbirliğini gözden geçirebileceği sinyali de geldi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında askeri projeler konusunun da tümüyle ele alınabileceğini söyledi.

Sözcü daha fazla detay ise vermedi.

Alman Bild gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Almanya'nın Türkiye ile tüm askeri işbirliği anlaşmalarını askıya almayı değerlendirdiğini yazmıştı.

"Türkiye ile ilişkilerimizi gözden geçirmemiz gerekecek"

Gabriel özellikle Alman İnsan Hakları Savunucusu Peter Steudtner'in Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanmasına tepki göstererek, "Alman aktivistlerin tutuklanmasının eleştirel sesleri susturma girişimi" demişti.

Alman hükümeti, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Alman vatandaşlarının yatırımlarının güvencesini garanti edemeyeceğini ifade ediyor. Ayrıca Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarına ise risklerin söz konusu olduğu uyarısını yapıyor.

Ankara ise Berlin'in verdiği tepkiye karşılık olarak, ilişkilerin Almanya'da iç siyaset malzemesi haline getirildiğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaberiel'in açıklamaları için "Bu açıklamaların yaklaşmakta olan Almanya seçimlerine yönelik iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz" demişti.

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