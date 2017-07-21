Almanya: Türkiye ile askeri iş birliği gözden geçirilebilir

Almanya hükümetinin vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat ve yatırım yapma konularındaki uyarılarının ardından, Berlin'den Ankara ile askeri işbirliğini gözden geçirebileceği sinyali de geldi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında askeri projeler konusunun da tümüyle ele alınabileceğini söyledi. Sözcü daha fazla detay ise vermedi.

Alman Bild gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Almanya'nın Türkiye ile tüm askeri işbirliği anlaşmalarını askıya almayı değerlendirdiğini yazmıştı.

NATO müttefiki Türkiye'ye yapılan silah ve mühimmat ihracatı şimdiye kadar normal şekilde devam ediyordu.