Almanya: Türkiye, Avrupa'da bir gelecek istiyorsa ifade özgürlüğüyle ilgili ilerleme kaydetmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, Türkiye’nin Avrupa’da bir gelecek istiyorsa insan hakları konusunda, özellikle de basın özgürlüğü konusunda önemli bir ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu çerçevesinde konuşan Maas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında açıklamalarda bulundu.

DPA'nın aktardığına göre Maas "Türkiye Avrupa'da bir gelecek istiyorsa bir hukuk devletinin ilkeleri olan basın ve ifade özgürlüğü konusuyla ilgilenmeli" dedi.

Maas, Berlin ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu, iki ülkenin konuşması gereken birçok konu olduğunu ifade etti. Maas, Türkiye ile doğrudan diyalog olasılığını da olumlu karşıladı.